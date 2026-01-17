Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Лікарні Донецької області торік витратили понад 207 млн грн на медичне обладнання — від лабораторних систем до рентген-апаратів. Краматорська міська лікарня №2 стала лідером за обсягом закупівель, витративши понад 14 млн грн. А найдорожчий договір на понад 18 млн грн підписала Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь. Далі розповідаємо, які громади й на що витрачали кошти протягом року, а також кого обрали постачальниками.

Журналісти Вільного Радіо зібрали та проаналізували дані через аналітичний інструмент BI Prozorro.

Під час аналізу ми обрали категорії лотів, пов’язані з медичним, фармацевтичним обладнанням та приладдям, а також вимірювальними пристроями, які використовують у медицині. У Єдиному закупівельному словнику такі закупівлі позначають загальними кодами 331, 339 та 385. Цей текст ми побудували на основі результатів пошуку за цими категоріями.

Найдорожчі закупівлі медичного обладнання у 2025 році

Найбільш вартісною закупівлею у 2025 році стала система ендоскопічної візуалізації. Її придбало комунальне некомерційне підприємство “Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь”. Вартість обладнання склала 18,1 млн грн.

У торгах взяли участь три компанії. За результатами тендера замовник обрав переможцем товариство з обмеженою відповідальністю “Сінекс”. Компанію зареєстрували у 2017 році, а її власником є Олександр Василенко. У 2019-2020 роках підприємство отримало державних замовлень майже на 90 мільйонів гривень, переважно на постачання медичного обладнання.

Наступною за вартістю стала закупівля медичних виробів для проведення діалізу. Обласне територіальне медичне об’єднання Краматорська уклало договір майже на 12,9 млн грн із ТОВ “Артоніка”. Закупівля передбачала постачання діалізаторів різних типів, кровопровідних магістралей, фістульних голок та витратних матеріалів для бікарбонатного діалізу.

Найбільше закупівель — у Краматорської міської лікарні №2

Серед усіх медзакладів Донецької області найактивнішою торік була Краматорська міська лікарня №2. Вона провела одразу кілька великих закупівель на медтехніку та обладнання.

У найбільшу суму обійшовся комплекс обладнання для клінічної та судово-медичної лабораторії. Лікарня оголосила тендер у липні, замовивши автоматичну систему оброблення тканинних зразків IVD, два ротаційні мікротоми та піч для парафінового заливання. Вартість цього обладнання склала понад 9,73 млн грн. Постачальником виступило київське підприємство “Гріндер”, засноване уродженцем Великої Новосілки.

IVD (In Vitro Diagnostics) — це автоматична система, яка обробляє зразки тканин (біопсії) для подальшого мікроскопічного аналізу. Її, зокрема, використовують для діагностики онкозахворювань (біопсії пухлин), дослідження тканин після операцій та визначення патологій органів

інструмент, який нарізає надтонкі зрізи біологічного матеріалу для мікроскопічних досліджень

прилад, який заливає розплавленим парафіном зразки тканин для того, щоб потім їх можна було порізати на мікротомі

Ротаційний мікротом. Ілюстративне фото: Prom

Це вже був повторний тендер: попередній довелося скасувати через помилку в бюджетному коді закупівлі, яку виправити на тому етапі було неможливо.

Ще один дороговартісний договір, який уклала ця лікарня, стосувався постачання лабораторного обладнання. Закупівля обійшлася в 7,96 млн грн.

Медзаклад придбав устаткування для бактеріологічних досліджень: автоматизований пристрій для посіву на чашки Петрі, бактеріологічний аналізатор для ідентифікації мікроорганізмів і визначення антимікробної чутливості, а також автоматичний лічильник колоній.

Переможцем торгів стало київське ТОВ “Істмед”. Компанія працює трохи більше ніж рік, основний напрям її діяльності — оптова торгівля фармацевтичними товарами. Додатково фірма займається неспеціалізованою оптовою та позамагазинною роздрібною торгівлею.

Третя за вартістю закупівля Краматорської лікарні №2 — рентгенівська трубка для системи комп’ютерної томографії Toshiba/Canon Aquilion TSX101A. Договір уклали у жовтні, остаточна вартість за результатами аукціону склала 4,9 млн грн.

Підрядником обрали компанію “Делівер Медікал”, яка працює понад чотири роки. Основний напрям її роботи — установлення та монтаж машин і устаткування, також заявлені супутні види діяльності у сфері ремонту, торгівлі, медицини та оренди обладнання й нерухомості.

Фірма юридично зареєстрована в Софіївській Борщагівці на Київщині. У 2024 році вона заробила 29 млн грн, наступного ж року — 16 млн грн лише на державних закупівлях. У судових справах компанія не фігурує.

основний елемент комп'ютерного томографа, який генерує рентгенівське випромінювання для сканування тіла пацієнта

Ілюстративне фото: BiMedis

Разом ці дві закупівлі перевищили 14 млн грн — за підрахунками Вільного Радіо, найбільший сумарний показник серед усіх медичних закладів Донеччини.

Обладнання для реабілітації, хірургії та фізіотерапії: закупівлі лікарень Бахмута і Маріуполя

Ще однією закупівлею з переліку найбільших у 2025 році стала поставка фізіотерапевтичного обладнання для НП “Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут”. Договір передбачав закупівлю комплексів для ударно-хвильової, лазерної, ультразвукової, магнітної та електротерапії. Вартість тендера склала 7,6 млн грн.

Переможцем торгів стало ТОВ “Апекс Хелс Технолоджи”, зареєстроване майже два роки тому в Києві. Основний вид діяльності компанії — оптова торгівля машинами й устаткованням, також вона має додаткові напрямки діяльності у сферах ремонту та монтажу обладнання, торгівлі медичними й фармацевтичними товарами, оренди та консалтингу.

У 2025 році компанія один раз згадувалася в розслідуванні Центру фінансових розслідувань, яке стосувалося закупівель медичного обладнання для закладів охорони здоров’я. У матеріалі йшлося про придбання УЗД-апаратів за цінами, що в рази перевищували ринкові, а також про зв’язки з іноземними структурами та фінансовими компаніями.

Попри невелику історію існування та мінімальний досвід участі в тендерах, компанія за короткий час отримала контракти на десятки мільйонів гривень.

У 6,99 млн грн обійшлася закупівля реабілітаційного обладнання для Маріупольської міської лікарні №9.

Лікарня закупила тренажери для відновлення рухових функцій, зокрема обладнання для тренування м’язів грудної клітки та преса, а також пристрої для активно-пасивної механотерапії верхніх і нижніх кінцівок.

Перемогу в торгах здобуло київське ТОВ “Тетмед”. Компанія працює менш ніж два роки та спеціалізується на оптовій торгівлі, водночас займається постачанням, обслуговуванням і монтажем медичного обладнання та товарів для сфери охорони здоров’я.

Ще одну вартісну закупівлю також провели в Бахмутській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування. Медзаклад придбав комплект обладнання та інструменту для відкритої й лапароскопічної хірургії, а також відеогастроскоп і відеоколоноскоп. Вартість закупівлі становила 5,72 млн грн.

Переможцем торгів став ФОП Журавльов Олександр Юрійович. Підприємець зареєстрований з 2005 року. Основний вид діяльності — роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами у спеціалізованих магазинах.

Прифронтові та релоковані лікарні оновлювали УЗД, мобільні рентген-системи та стоматологічне обладнання

У Вугледарській громаді найдорожчою медичною закупівлею за минулий рік стала пересувна цифрова рентген-система за 4,43 млн грн. Тендер оголосила Центральна міська лікарня, а постачальником обрали столичну компанію “Медгарант”. Через евакуацію лікарні техніку мають доставити в Дніпро.

Дружківський центр первинної медико-санітарної допомоги придбав ультразвукову систему візуалізації за 1,15 млн грн. У тендері брали участь два постачальники, перемогла компанія з Чернігова — “К.С.-ГРУПП”. Основний вид її діяльності — Оптова торгівля фармацевтичними товарами, серед інших напрямків — торгівля рибою, текстилем та побутовими електротоварами.

Схожу, але дешевшу УЗД-систему на 977 тис. грн замовив Соледарський центр первинної меддопомоги. Через релокацію обладнання мали доставити у Жовті Води. Постачальник — компанія “Укр Діагностика”, яка понад 12 років працює у сфері медичних товарів.

Ілюстративне фото: Рад Фарм

Автоматизовані робочі місця стоматолога закупив КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради”. Вартість закупівлі склала 1,4 млн грн. Переможцем торгів стала ФОП Шилова Світлана Леонідівна, зареєстрована понад шість років тому. Основний вид діяльності підприємиці — неспеціалізована оптова торгівля. Також серед задекларованих напрямів — посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту, оптова торгівля фармацевтичними, комп’ютерними, побутовими, будівельними та іншими товарами.

Разом усі закупівлі медзакладів Донеччини за минулий рік склали щонайменше 207 мільйонів гривень.

