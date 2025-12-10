Медики обласного територіального медичного об’єднання м. Краматорськ. Фото: ОТМО Краматорська

Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ (ОТМО) можуть перемістити до Трускавця у разі посилення обстрілів, однак наразі медзаклад продовжує роботу у Краматорську. Водночас один з державних санаторіїв у Трускавці, частину приміщень якого можуть віддати медзакладу з Донеччини в оренду на 20 років, протестує проти цього рішення. Розповідаємо, що відомо про ситуацію з можливим переміщенням ОТМО.

Коментар від ДонОВА стосовно можливого переміщення краматорського ОТМО отримали журналісти видання Kramatorsk Post.

З чого все почалося

Наприкінці листопада колектив дитячого санаторію “Джерело” у Трускавці звинуватив ОТМО Краматорська у спробі взяти в оренду ключові будівлі санаторію на 20 років. Там ці дії назвали “рейдерським захопленням”. Трускавецька міськрада висловила підтримку діям “Джерела”.

У санаторії розцінюють спроби орендувати його об’єкти краматорським медзакладом як загрозу існування “Джерела”. Втім, вплинути на рішення щодо оренди не можуть: санаторій знаходиться у державній власності, тому все вирішуватимуть Міністерство охорони здоров’я та Фонд держмайна.

“Трускавецька міська рада підготувала звернення до МОЗу та Фонду держмайна України, в якому підтримує адміністрацію та колектив Державного дитячого спеціалізованого санаторію “Джерело” та вважає недоцільним та неприпустимим передавати в оренду КНП “Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ” будівлі лікувального корпусу, клубу та їдальні загальною площею 9184,8 кв. м. терміном на 20 років”, — йдеться у повідомленні міськради.

Як у Донецькій обласній ВА коментують можливе переміщення краматорського ОТМО

Станом на грудень 2025 року ОТМО Краматорська продовжує роботу у своєму місті, однак у ДонОВА вже розглядають питання щодо оренди приміщень у Трускавці, куди медзаклад може виїхати у випадку посилення обстрілів.

“Процедура проводиться відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” та є прозорим адміністративним процесом”, — зазначили у військовій адміністрації у відповідь на запит журналістів.

Відповідне рішення має ухвалювати Регіональне відділення Фонду держмайна, додали у ДонОВА.

Додатково обласна влада Донеччини підтвердила, що вона готова долучитися до врегулювання ситуації з санаторієм “Джерело”, якщо вона матиме продовження або загострення. Поки представники МОЗ, Трускавецької міськради або керівництво санаторію до обласної адміністрації із зауваженнями чи питаннями не зверталися.

Релокацію саме до Трускавця розглядають з низки причин. По-перше, на Львівщині проживають вже понад 32 тисячі ВПО з Донецької області, частина з яких — саме у Трускавці та наближених до нього населених пунктів. По-друге, регіон має розвинену медичну та санаторно-оздоровчу інфраструктуру. Зокрема, там є фахові медичні кадри та база для реабілітації. По-третє, Трускавець входить у щільну агломерацію міст, що полегшить транспортну та логістичну взаємодію.

Також у відповіді на запит ДонОВА зазначила, що переміщення, якщо воно станеться, буде тимчасовим. Воно дозволить зберегти команду, підвищити ефективність роботи медзакладу в умовах воєнного стану та дасть можливість впроваджувати нові моделі організації медичної допомоги.

Нагадаємо, у Центрі сімейної медицини та діагностики (амбулаторія №10) розпочали надавати хірургічну допомогу дорослим пацієнтам. Відтепер переселенці з Торецької громади можуть отримати необхідні послуги в медзакладі у Софіївській Борщагівці на Київщині.