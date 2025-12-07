Підтримайте Вільне Радіо
У Центрі сімейної медицини та діагностики (амбулаторія №10) розпочали надавати хірургічну допомогу дорослим пацієнтам. Відтепер переселенці з Торецької громади можуть отримати необхідні послуги в медзакладі у Софіївській Борщагівці на Київщині.
Про це повідомила Торецька міська військова адміністрація.
Раніше в Центрі працювали лікарі за дев’ятьма направленнями. Тепер додался і хірургічна допомога для дорослого населення.
У закладі доступні такі послуги:
Амбулаторія №10 працює за адресою: с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 103/8.
Телефон для довідок: 068 760 82 42.
Медзаклад для ВПО з Торецької громади запрацював з червня 2025 року.
