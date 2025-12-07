Хірургічна допомога. Ілюстративне фото: Depositphotos

У Центрі сімейної медицини та діагностики (амбулаторія №10) розпочали надавати хірургічну допомогу дорослим пацієнтам. Відтепер переселенці з Торецької громади можуть отримати необхідні послуги в медзакладі у Софіївській Борщагівці на Київщині.

Про це повідомила Торецька міська військова адміністрація.

Раніше в Центрі працювали лікарі за дев’ятьма направленнями. Тепер додался і хірургічна допомога для дорослого населення.

У закладі доступні такі послуги:

консультація та огляд хірурга;

обробка ран і порізів;

зняття швів;

лікування гнійно-запальних процесів;

малі хірургічні втручання;

перев’язки та післяопераційний догляд.

Амбулаторія №10 працює за адресою: с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 103/8.

Телефон для довідок: 068 760 82 42.

Медзаклад для ВПО з Торецької громади запрацював з червня 2025 року.

