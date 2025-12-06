Підтримайте Вільне Радіо
З 8 по 12 грудня 2025 року жителів Торецької громади прийматимуть фахівці соцзахисту у Києві. Також, 9 та 12 грудня прийоми проведуть у Дніпрі. Розповідаємо, хто може звернутися по допомогу та в які години працюватимуть спеціалісти.
Про прийом фахівців повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація.
Фахівці соцзахисту Торецької громади прийматимуть:
Спеціалісти допомагатимуть таким категоріям громадян:
Із запитаннями щодо прийомів радять телефонувати у робочі дні з 9:00 до 15:00 за номером: (099) 611-89-54.
Нагадаємо, Торецька військова адміністрація просить пройти опитування жителів громади, які є чинними військовими, ветеранами війни та членами сімей загиблих або зниклих безвісти захисників. Опитування необхідне для визначення їхніх потреб.