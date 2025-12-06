Прийом громадян у Центрі підтримки. Ілюстративне фото: Facebook/Торецька міська військово-цивільна адміністрація

З 8 по 12 грудня 2025 року жителів Торецької громади прийматимуть фахівці соцзахисту у Києві. Також, 9 та 12 грудня прийоми проведуть у Дніпрі. Розповідаємо, хто може звернутися по допомогу та в які години працюватимуть спеціалісти.

Про прийом фахівців повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація.

Фахівці соцзахисту Торецької громади прийматимуть:

8 по 12 грудня з 109:00 до 14:00 — у гуманітарному просторі “Центр життєстійкості Торецької громади” в Оболонському районі у Києві;

9 та 12 грудня з 10:00 до 12:00 — у культурному просторі Торецької громади в центральному районі Дніпра.

Спеціалісти допомагатимуть таким категоріям громадян:

переселенцям, які перебувають у складних життєвих обставинах, обумовлених хворобою;

сім’ям, у яких виховують дітей з інвалідністю;

цивільним, які дістали поранення внаслідок бойових дій;

членам сімей загиблих захисників та захисниць України;

військовим із Торецької громади, яких призвали на службу під час мобілізації або за контрактом після 1 січня 2024 року;

дітям — щодо оздоровлення та відпочинку у 2025 році.

Із запитаннями щодо прийомів радять телефонувати у робочі дні з 9:00 до 15:00 за номером: (099) 611-89-54.

Нагадаємо, Торецька військова адміністрація просить пройти опитування жителів громади, які є чинними військовими, ветеранами війни та членами сімей загиблих або зниклих безвісти захисників. Опитування необхідне для визначення їхніх потреб.