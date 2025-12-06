Військових, ветеранів та родини загиблих бійців із Торецької громади просять пройти опитування щодо потреб

Військових, ветеранів та родини загиблих бійців з Торецької громади просять пройти опитування щодо потреб. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Торецька військова адміністрація просить пройти опитування жителів громади, які є чинними військовими, ветеранами війни та членами сімей загиблих або зниклих безвісти захисників. Опитування необхідне для визначення їхніх потреб.

Про опитування повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація.

Головна мета — дізнатися, чого саме потребують ці категорії жителів Торецької громади: житла, лікування, юридичних послуг, психологічної підтримки, матеріальної допомоги родині або працевлаштування.

Опитування можна пройти за посиланням.

Нагадаємо, Від жовтня 2025 року у Черкасах розпочав прийом громадян адміністратор ЦНАПу із Торецька. Це вже третє місто, де переселенці із Торецької громади можуть скористатися центром надання адмінпослуг та отримати консультації наживо.