Прийом громадян. Ілюстративне фото від Торецької міської ВА

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Від 20 жовтня у Черкасах розпочав прийом громадян адміністратор ЦНАП міста Торецька. Це вже третє місто, де переселенці із Торецької громади можуть скористатися центром надання адмінпослуг та отримати консультації наживо, раніше прийоми почали проводити у Дніпрі та Києві.

Про початок прийомів у Черкасах повідомили у пресслужбі Торецької міської військової адміністрації.

У Черкасах громадян чекають щопонеділка та щосереди від 9:00 по 14:00 у будинку №20 на вулиці Сінній. У ЦНАП міста Торецька наразі можна отримати такий перелік послуг:

отримати допомогу в реєстрації зруйнованого майна в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна;

надати заяву на компенсацію за зруйноване майно;

забронювати кошти за житловим сертифікатом;

надати заяви для надання довідки з архіву БТІ про підтвердження реєстрації права власності на нерухоме майно;

отримати Витяги з Реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання;

внести або виправити дані в цьому Реєстрі;

продовжити посвідчення багатодітної сім’ї;

отримати Витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

подати заяву на отримання послуги набуття статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України;

подати заяву на отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Водночас реєстрацію майна в Державному реєстрі речових прав в ЦНАП м. Торецька не проводить. Також у міській ВА попередили, що на майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, поки немає технічної можливості подати заяву на компенсацію. Центр надання адмінпослуг поки може лише зареєструвати повідомлення про пошкоджене (зруйноване) майно в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

У Торецькій міській ВА нагадали, що до ЦНАП можна звернутися також у Києві та Дніпрі:

у Києві центр надання адмінпослуг приймає з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 14.00. Телефон для консультацій (0977068314) працює з 09.00 до 16.00. Адреса — вул. Вишгородська, 67 (перший поверх);

у Дніпрі ЦНАП приймає громадян з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 14.00. Телефон для консультацій (0633852329) працює в робочі дні з 09.00 до 16.00. Адреса — пр. Лесі Українки, 55 (другий поверх).

Нагадаємо, від 6 жовтня на Донеччині “довга” комендантська година (заборона цивільним перебувати на вулиці від 15:00 по 11:00) поширюється на всі без виключення населені пункти Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Покровської, Гродівської, Мирноградської, Удачненської та Шахівської громад. Аналогічні обмеження діятимуть у Званівці, Переїзному і Кузьминівці Званівської громади, у Малинівці та Тихонівці Миколаївської громади, в також у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Світлому, Новому Донбасі, Чернігівці, Шевченку і Ганнівці Добропільської громади.