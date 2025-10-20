Підтримайте Вільне Радіо
Від 20 жовтня у Черкасах розпочав прийом громадян адміністратор ЦНАП міста Торецька. Це вже третє місто, де переселенці із Торецької громади можуть скористатися центром надання адмінпослуг та отримати консультації наживо, раніше прийоми почали проводити у Дніпрі та Києві.
Про початок прийомів у Черкасах повідомили у пресслужбі Торецької міської військової адміністрації.
У Черкасах громадян чекають щопонеділка та щосереди від 9:00 по 14:00 у будинку №20 на вулиці Сінній. У ЦНАП міста Торецька наразі можна отримати такий перелік послуг:
Водночас реєстрацію майна в Державному реєстрі речових прав в ЦНАП м. Торецька не проводить. Також у міській ВА попередили, що на майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, поки немає технічної можливості подати заяву на компенсацію. Центр надання адмінпослуг поки може лише зареєструвати повідомлення про пошкоджене (зруйноване) майно в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.
У Торецькій міській ВА нагадали, що до ЦНАП можна звернутися також у Києві та Дніпрі:
Нагадаємо, від 6 жовтня на Донеччині “довга” комендантська година (заборона цивільним перебувати на вулиці від 15:00 по 11:00) поширюється на всі без виключення населені пункти Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Покровської, Гродівської, Мирноградської, Удачненської та Шахівської громад. Аналогічні обмеження діятимуть у Званівці, Переїзному і Кузьминівці Званівської громади, у Малинівці та Тихонівці Миколаївської громади, в також у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Світлому, Новому Донбасі, Чернігівці, Шевченку і Ганнівці Добропільської громади.