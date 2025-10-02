Комендантська година. Фото: ГУНП Донеччини

Від 6 жовтня на Донеччині “довга” комендантська година (заборона цивільним перебувати на вулиці від 15:00 по 11:00) поширюватиметься на всі без виключення населені пункти Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Покровської, Гродівської, Мирноградської, Удачненської та Шахівської громад. Аналогічні обмеження діятимуть у Званівці, Переїзному і Кузьминівці Званівської громади, у Малинівці та Тихонівці Миколаївської громади, в також у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Світлому, Новому Донбасі, Чернігівці, Шевченку і Ганнівці Добропільської громади.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підписав відповідне розпорядження у відповідь на запити військових з ОСУВ “Дніпро” та угрупування військ “Схід”.

Всі території, на якій діє збільшена комендантська година, розташовані у 10-кілометровій зоні від фронту і перебувають під регулярними обстрілами.

“Закликаю всіх евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі залишається вдома, — дотримуватися обмежень комендантської години”, — зазначив Вадим Філашкін.

У яких населених пунктах Донеччини від 6 жовтня діє “довга” комендантська година

Сіверська громада

Сіверськ;

Григорівка;

Дронівка;

Платонівка;

Різниківка;

Свято-Покровське;

Серебрянка.

Соледарська громада

Соледар;

Виїмка;

Нагірне;

Підгородне;

Спірне;

Бахмутське;

Берестове;

Білогорівка;

Благодатне;

Бондарне;

Василівка;

Васюківка;

Веселе;

Володимирівка;

Голубівка;

Діброва;

Дубово-Василівка;

Залізнянське;

Краснополівка;

Липівка;

Липове;

Миколаївка;

Міньківка;

Никифорівка;

Оріхово-Василівка;

Пазено;

Парасковіївка;

Пилипчатине;

Привілля;

Роздолівка;

Сакко і Ванцетті;

Стряпівка;

Трипілля;

Федорівка;

Федорівка Друга;

Хромівка;

Яковлівка.

Торецька громада

Торецьк;

Залізне;

Курдюмівка;

Неліпівка;

Нью-Йорк;

Новоспаське;

Південне;

Північне;

Щербинівка;

Валентинівка;

Диліївка;

Дачне;

Дружба;

Кримське;

Озарянівка;

Суха Балка;

Шуми;

Леонідівка;

Юр’ївка.

Лиманська громада

Лиман;

Зарічне;

Ярова;

Ямпіль;

Новоселівка;

Дробишеве;

Ставки;

Нове;

Соснове;

Мирне;

Терни;

Коровій Яр;

Лозове;

Олександрівка;

Закітне;

Рідкодуб;

Яцьківка;

Крива Лука;

Колодязі;

Щурове;

Карпівка;

Діброва;

Старий Караван;

Озерне;

Брусівка;

Ямполівка;

Іванівка;

Зелена Долина;

Середнє;

Липове;

Кримки;

Дерилове;

Каленики;

Катеринівка;

Новомихайлівка;

Новосадове;

Вовчий Яр;

Торське;

Рубці;

Шандриголове.

Дружківська громада

Дружківка;

Новомиколаївка;

Олексієво-Дружківка;

Райське;

Приют;

Старорайське;

Дружківське;

Кіндратівка;

Красний Кут;

Куртівка;

Миколайпілля;

Новопавлівка;

Осикове;

Павлівка;

Петрівка;

Софіївка;

Торське.

Іллінівська громада

Бересток;

Довга Балка;

Зоря;

Клебан-Бик;

Розкішне;

Березівка;

Водяне Друге;

Гнатівка;

Зелене Поле;

Іллінівка;

Калинове;

Катеринівка;

Нова Полтавка;

Новооленівка;

Олександро-Калинове;

Олександропіль;

Плещіївка;

Полтавка;

Попів Яр;

Романівка;

Русин Яр;

Стара Миколаївка;

Степанівка;

Тарасівка;

Яблунівка.

Костянтинівська громада

Костянтинівка;

Безім’яне;

Молочарка;

Новодмитрівка;

Стінки;

Червоне;

Біла Гора;

Білокузьминівка;

Віролюбівка;

Диліївка;

Іванопілля;

Іжевка;

Клинове;

Майське;

Маркове;

Миколаївка;

Неліпівка;

Новомаркове;

Олександро-Шультине;

Подільське;

Попасне;

Предтечине;

Ступочки;

Федорівка.

Покровська громада

Покровськ;

Родинське;

Котлине;

Котлярівка;

Леонтовичі;

Надіївка;

Новопустинка;

Чумацьке;

Чунишине;

Шевченко;

Богданівка;

Відродження;

Вовкове;

Гнатівка;

Горіхове;

Гришине;

Даченське;

Жовте;

Запоріжжя;

Звірове;

Зелене;

Лисівка;

Новоандріївка;

Нововасилівка;

Новоєлизаветівка;

Новоолександрівка;

Новооленівка;

Новопавлівка;

Новотроїцьке;

Новоукраїнка;

Піщане;

Преображенка;

Ріг;

Солоне;

Срібне;

Сухий Яр;

Троїцьке;

Троянда;

Українка;

Успенівка;

Ясенове.

Гродівська громада

Гродівка;

Новоекономічне;

Лозуватське;

Балаган;

Баранівка;

Веселе;

Вовче;

Воздвиженка;

Євгенівка;

Єлизаветівка;

Журавка;

Іванівка;

Красний Яр;

Крутий Яр;

Лисичне;

Малинівка;

Миколаївка;

Мирне;

Миролюбівка;

Михайлівка;

Московське;

Новоолександрівка;

Новоторецьке;

Прогрес;

Промінь;

Разіне;

Свиридонівка;

Сергіївка;

Тимофіївка;

Федорівка;

Шевченко Перше.

Мирноградська громада

Мирноград;

Красний Лиман;

Рівне;

Світле;

Сухецьке.

Удачненська громада

Удачне;

Калинівка;

Молодецьке;

Муравка;

Новомиколаївка;

Новосергіївка;

Сергіївка.

Шахівська громада

Маяк;

Дорожнє;

Шахове;

Володимирівка;

Новоторецьке;

Никанорівка;

Торецьке;

Нове Шахове;

Коптєве;

Панківка;

Бойківка;

Іванівка;

Вільне;

Суворове;

Веселе;

Грузьке;

Золотий Колодязь;

Кучерів Яр;

Лідине;

Мар’ївка;

Новотроїцьке;

Петрівка.

Званівська громада

Званівка

Переїзне

Кузьминівка

Миколаївська громада

Малинівка

Тихонорівка

Добропільська громада

Добропілля;

Білицьке;

Водянське;

Світле;

Новий Донбас;

Чернігівка;

Шевченко;

Ганнівка.