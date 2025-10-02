Підтримати
RU
Підтримати

На Донеччині розширили зону “довгої” комендантської години: де тепер вона діятиме

В'ячеслав Попович
Читати російською
Комендантська година. Фото: ГУНП Донеччини
Комендантська година. Фото: ГУНП Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Від 6 жовтня на Донеччині “довга” комендантська година (заборона цивільним перебувати на вулиці від 15:00 по 11:00) поширюватиметься на всі без виключення населені пункти Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Покровської, Гродівської, Мирноградської, Удачненської та Шахівської громад. Аналогічні обмеження діятимуть у Званівці, Переїзному і Кузьминівці Званівської громади, у Малинівці та Тихонівці Миколаївської громади, в також у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Світлому, Новому Донбасі, Чернігівці, Шевченку і Ганнівці Добропільської громади.

 

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підписав відповідне розпорядження у відповідь на запити військових з ОСУВ “Дніпро” та угрупування військ “Схід”.

Всі території, на якій діє збільшена комендантська година, розташовані у 10-кілометровій зоні від фронту і перебувають під регулярними обстрілами.

“Закликаю всіх евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі залишається вдома, — дотримуватися обмежень комендантської години”, — зазначив Вадим Філашкін.

У яких населених пунктах Донеччини від 6 жовтня діє “довга” комендантська година

Сіверська громада

  • Сіверськ;
  • Григорівка;
  • Дронівка;
  • Платонівка;
  • Різниківка;
  • Свято-Покровське;
  • Серебрянка.

Соледарська громада

  • Соледар;
  • Виїмка;
  • Нагірне;
  • Підгородне;
  • Спірне;
  • Бахмутське;
  • Берестове;
  • Білогорівка;
  • Благодатне;
  • Бондарне;
  • Василівка;
  • Васюківка;
  • Веселе;
  • Володимирівка;
  • Голубівка;
  • Діброва;
  • Дубово-Василівка;
  • Залізнянське;
  • Краснополівка;
  • Липівка;
  • Липове;
  • Миколаївка;
  • Міньківка;
  • Никифорівка;
  • Оріхово-Василівка;
  • Пазено;
  • Парасковіївка;
  • Пилипчатине;
  • Привілля;
  • Роздолівка;
  • Сакко і Ванцетті;
  • Стряпівка;
  • Трипілля;
  • Федорівка;
  • Федорівка Друга;
  • Хромівка;
  • Яковлівка.

Торецька громада

  • Торецьк;
  • Залізне;
  • Курдюмівка;
  • Неліпівка;
  • Нью-Йорк;
  • Новоспаське;
  • Південне;
  • Північне;
  • Щербинівка;
  • Валентинівка;
  • Диліївка;
  • Дачне;
  • Дружба;
  • Кримське;
  • Озарянівка;
  • Суха Балка;
  • Шуми;
  • Леонідівка;
  • Юр’ївка.

Лиманська громада

  • Лиман;
  • Зарічне;
  • Ярова;
  • Ямпіль;
  • Новоселівка;
  • Дробишеве;
  • Ставки;
  • Нове;
  • Соснове;
  • Мирне;
  • Терни;
  • Коровій Яр;
  • Лозове;
  • Олександрівка;
  • Закітне;
  • Рідкодуб;
  • Яцьківка;
  • Крива Лука;
  • Колодязі;
  • Щурове;
  • Карпівка;
  • Діброва;
  • Старий Караван;
  • Озерне;
  • Брусівка;
  • Ямполівка;
  • Іванівка;
  • Зелена Долина;
  • Середнє;
  • Липове;
  • Кримки;
  • Дерилове;
  • Каленики;
  • Катеринівка;
  • Новомихайлівка;
  • Новосадове;
  • Вовчий Яр;
  • Торське;
  • Рубці;
  • Шандриголове.

Дружківська громада

  • Дружківка;
  • Новомиколаївка;
  • Олексієво-Дружківка;
  • Райське;
  • Приют;
  • Старорайське;
  • Дружківське;
  • Кіндратівка;
  • Красний Кут;
  • Куртівка;
  • Миколайпілля;
  • Новопавлівка;
  • Осикове;
  • Павлівка;
  • Петрівка;
  • Софіївка;
  • Торське.

Іллінівська громада

  • Бересток;
  • Довга Балка;
  • Зоря;
  • Клебан-Бик;
  • Розкішне;
  • Березівка;
  • Водяне Друге;
  • Гнатівка;
  • Зелене Поле;
  • Іллінівка;
  • Калинове;
  • Катеринівка;
  • Нова Полтавка;
  • Новооленівка;
  • Олександро-Калинове;
  • Олександропіль;
  • Плещіївка;
  • Полтавка;
  • Попів Яр;
  • Романівка;
  • Русин Яр;
  • Стара Миколаївка;
  • Степанівка;
  • Тарасівка;
  • Яблунівка.

Костянтинівська громада

  • Костянтинівка;
  • Безім’яне;
  • Молочарка;
  • Новодмитрівка;
  • Стінки;
  • Червоне;
  • Біла Гора;
  • Білокузьминівка;
  • Віролюбівка;
  • Диліївка;
  • Іванопілля;
  • Іжевка;
  • Клинове;
  • Майське;
  • Маркове;
  • Миколаївка;
  • Неліпівка;
  • Новомаркове;
  • Олександро-Шультине;
  • Подільське;
  • Попасне;
  • Предтечине;
  • Ступочки;
  • Федорівка.

Покровська громада

  • Покровськ;
  • Родинське;
  • Котлине;
  • Котлярівка;
  • Леонтовичі;
  • Надіївка;
  • Новопустинка;
  • Чумацьке;
  • Чунишине;
  • Шевченко;
  • Богданівка;
  • Відродження;
  • Вовкове;
  • Гнатівка;
  • Горіхове;
  • Гришине;
  • Даченське;
  • Жовте;
  • Запоріжжя;
  • Звірове;
  • Зелене;
  • Лисівка;
  • Новоандріївка;
  • Нововасилівка;
  • Новоєлизаветівка;
  • Новоолександрівка;
  • Новооленівка;
  • Новопавлівка;
  • Новотроїцьке;
  • Новоукраїнка;
  • Піщане;
  • Преображенка;
  • Ріг;
  • Солоне;
  • Срібне;
  • Сухий Яр;
  • Троїцьке;
  • Троянда;
  • Українка;
  • Успенівка;
  • Ясенове.

Гродівська громада

  • Гродівка;
  • Новоекономічне;
  • Лозуватське;
  • Балаган;
  • Баранівка;
  • Веселе;
  • Вовче;
  • Воздвиженка;
  • Євгенівка;
  • Єлизаветівка;
  • Журавка;
  • Іванівка;
  • Красний Яр;
  • Крутий Яр;
  • Лисичне;
  • Малинівка;
  • Миколаївка;
  • Мирне;
  • Миролюбівка;
  • Михайлівка;
  • Московське;
  • Новоолександрівка;
  • Новоторецьке;
  • Прогрес;
  • Промінь;
  • Разіне;
  • Свиридонівка;
  • Сергіївка;
  • Тимофіївка;
  • Федорівка;
  • Шевченко Перше.

Мирноградська громада

  • Мирноград;
  • Красний Лиман;
  • Рівне;
  • Світле;
  • Сухецьке.

Удачненська громада

  • Удачне;
  • Калинівка;
  • Молодецьке;
  • Муравка;
  • Новомиколаївка;
  • Новосергіївка;
  • Сергіївка.

Шахівська громада

  • Маяк;
  • Дорожнє;
  • Шахове;
  • Володимирівка;
  • Новоторецьке;
  • Никанорівка;
  • Торецьке;
  • Нове Шахове;
  • Коптєве;
  • Панківка;
  • Бойківка;
  • Іванівка;
  • Вільне;
  • Суворове;
  • Веселе;
  • Грузьке;
  • Золотий Колодязь;
  • Кучерів Яр;
  • Лідине;
  • Мар’ївка;
  • Новотроїцьке;
  • Петрівка.

Званівська громада

  • Званівка
  • Переїзне
  • Кузьминівка

 

Миколаївська громада

  • Малинівка
  • Тихонорівка

 

Добропільська громада

  • Добропілля;
  • Білицьке;
  • Водянське;
  • Світле;
  • Новий Донбас;
  • Чернігівка;
  • Шевченко;
  • Ганнівка.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні частині Донецької області досі проживають понад 14 тисяч дітей. У зонах боїв їх немає, але понад 1,3 тисячі все ще залишаються в громадах з обов’язковою евакуацією.

Завантажити ще...