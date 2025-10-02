Від 6 жовтня на Донеччині “довга” комендантська година (заборона цивільним перебувати на вулиці від 15:00 по 11:00) поширюватиметься на всі без виключення населені пункти Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Покровської, Гродівської, Мирноградської, Удачненської та Шахівської громад. Аналогічні обмеження діятимуть у Званівці, Переїзному і Кузьминівці Званівської громади, у Малинівці та Тихонівці Миколаївської громади, в також у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Світлому, Новому Донбасі, Чернігівці, Шевченку і Ганнівці Добропільської громади.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підписав відповідне розпорядження у відповідь на запити військових з ОСУВ “Дніпро” та угрупування військ “Схід”.
Всі території, на якій діє збільшена комендантська година, розташовані у 10-кілометровій зоні від фронту і перебувають під регулярними обстрілами.
“Закликаю всіх евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі залишається вдома, — дотримуватися обмежень комендантської години”, — зазначив Вадим Філашкін.
У яких населених пунктах Донеччини від 6 жовтня діє “довга” комендантська година
Сіверська громада
Сіверськ;
Григорівка;
Дронівка;
Платонівка;
Різниківка;
Свято-Покровське;
Серебрянка.
Соледарська громада
Соледар;
Виїмка;
Нагірне;
Підгородне;
Спірне;
Бахмутське;
Берестове;
Білогорівка;
Благодатне;
Бондарне;
Василівка;
Васюківка;
Веселе;
Володимирівка;
Голубівка;
Діброва;
Дубово-Василівка;
Залізнянське;
Краснополівка;
Липівка;
Липове;
Миколаївка;
Міньківка;
Никифорівка;
Оріхово-Василівка;
Пазено;
Парасковіївка;
Пилипчатине;
Привілля;
Роздолівка;
Сакко і Ванцетті;
Стряпівка;
Трипілля;
Федорівка;
Федорівка Друга;
Хромівка;
Яковлівка.
Торецька громада
Торецьк;
Залізне;
Курдюмівка;
Неліпівка;
Нью-Йорк;
Новоспаське;
Південне;
Північне;
Щербинівка;
Валентинівка;
Диліївка;
Дачне;
Дружба;
Кримське;
Озарянівка;
Суха Балка;
Шуми;
Леонідівка;
Юр’ївка.
Лиманська громада
Лиман;
Зарічне;
Ярова;
Ямпіль;
Новоселівка;
Дробишеве;
Ставки;
Нове;
Соснове;
Мирне;
Терни;
Коровій Яр;
Лозове;
Олександрівка;
Закітне;
Рідкодуб;
Яцьківка;
Крива Лука;
Колодязі;
Щурове;
Карпівка;
Діброва;
Старий Караван;
Озерне;
Брусівка;
Ямполівка;
Іванівка;
Зелена Долина;
Середнє;
Липове;
Кримки;
Дерилове;
Каленики;
Катеринівка;
Новомихайлівка;
Новосадове;
Вовчий Яр;
Торське;
Рубці;
Шандриголове.
Дружківська громада
Дружківка;
Новомиколаївка;
Олексієво-Дружківка;
Райське;
Приют;
Старорайське;
Дружківське;
Кіндратівка;
Красний Кут;
Куртівка;
Миколайпілля;
Новопавлівка;
Осикове;
Павлівка;
Петрівка;
Софіївка;
Торське.
Іллінівська громада
Бересток;
Довга Балка;
Зоря;
Клебан-Бик;
Розкішне;
Березівка;
Водяне Друге;
Гнатівка;
Зелене Поле;
Іллінівка;
Калинове;
Катеринівка;
Нова Полтавка;
Новооленівка;
Олександро-Калинове;
Олександропіль;
Плещіївка;
Полтавка;
Попів Яр;
Романівка;
Русин Яр;
Стара Миколаївка;
Степанівка;
Тарасівка;
Яблунівка.
Костянтинівська громада
Костянтинівка;
Безім’яне;
Молочарка;
Новодмитрівка;
Стінки;
Червоне;
Біла Гора;
Білокузьминівка;
Віролюбівка;
Диліївка;
Іванопілля;
Іжевка;
Клинове;
Майське;
Маркове;
Миколаївка;
Неліпівка;
Новомаркове;
Олександро-Шультине;
Подільське;
Попасне;
Предтечине;
Ступочки;
Федорівка.
Покровська громада
Покровськ;
Родинське;
Котлине;
Котлярівка;
Леонтовичі;
Надіївка;
Новопустинка;
Чумацьке;
Чунишине;
Шевченко;
Богданівка;
Відродження;
Вовкове;
Гнатівка;
Горіхове;
Гришине;
Даченське;
Жовте;
Запоріжжя;
Звірове;
Зелене;
Лисівка;
Новоандріївка;
Нововасилівка;
Новоєлизаветівка;
Новоолександрівка;
Новооленівка;
Новопавлівка;
Новотроїцьке;
Новоукраїнка;
Піщане;
Преображенка;
Ріг;
Солоне;
Срібне;
Сухий Яр;
Троїцьке;
Троянда;
Українка;
Успенівка;
Ясенове.
Гродівська громада
Гродівка;
Новоекономічне;
Лозуватське;
Балаган;
Баранівка;
Веселе;
Вовче;
Воздвиженка;
Євгенівка;
Єлизаветівка;
Журавка;
Іванівка;
Красний Яр;
Крутий Яр;
Лисичне;
Малинівка;
Миколаївка;
Мирне;
Миролюбівка;
Михайлівка;
Московське;
Новоолександрівка;
Новоторецьке;
Прогрес;
Промінь;
Разіне;
Свиридонівка;
Сергіївка;
Тимофіївка;
Федорівка;
Шевченко Перше.
Мирноградська громада
Мирноград;
Красний Лиман;
Рівне;
Світле;
Сухецьке.
Удачненська громада
Удачне;
Калинівка;
Молодецьке;
Муравка;
Новомиколаївка;
Новосергіївка;
Сергіївка.
Шахівська громада
Маяк;
Дорожнє;
Шахове;
Володимирівка;
Новоторецьке;
Никанорівка;
Торецьке;
Нове Шахове;
Коптєве;
Панківка;
Бойківка;
Іванівка;
Вільне;
Суворове;
Веселе;
Грузьке;
Золотий Колодязь;
Кучерів Яр;
Лідине;
Мар’ївка;
Новотроїцьке;
Петрівка.
Званівська громада
Званівка
Переїзне
Кузьминівка
Миколаївська громада
Малинівка
Тихонорівка
Добропільська громада
Добропілля;
Білицьке;
Водянське;
Світле;
Новий Донбас;
Чернігівка;
Шевченко;
Ганнівка.
Нагадаємо, на підконтрольній Україні частині Донецької області досі проживають понад 14 тисяч дітей. У зонах боїв їх немає, але понад 1,3 тисячі все ще залишаються в громадах з обов’язковою евакуацією.