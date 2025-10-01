На Донеччині залишаються понад 1,3 тисячі дітей у громадах з обов’язковою евакуацією, — ОВА

Евакуація дітей. Ілюстративне фото: Поліція Донеччини

На підконтрольній Україні Донеччині проживають понад 14 тисяч дітей. У зонах боїв їх немає, але понад 1,3 тисячі все ще залишаються в громадах з обов’язковою евакуацією.

Про це розповіла начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова під час брифінгу.

“На території Донецької області підконтрольній українській владі залишається перебувати 14 461 дитина. На території активних бойових дій на сьогодні діти відсутні”,— зазначила вона під час брифінгу.

За словами посадовиці, у трьох населених пунктах двох громад, де оголосили обов’язкову евакуацію, ще залишаються 1309 дітей із 1020 сімей:

у Криворізькій сільській громаді проживають 8 дітей у 4 родинах;

у Дружківській міській громаді — 1301 дитина у 1016 сім’ях.

Протягом тижня вдалося вивезти 178 дітей із 156 сімей: 3 дитини з 2 сімей Криворізької громади та 175 дітей із 154 сімей Дружківки.

