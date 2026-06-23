Соціальний автобус в Олександрівській громаді. Ілюстративне фото: Facebook/Гуманітарна місія “Проліска”

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Від травня у громаді намагаються купити власний автобус для перевезення маломобільних і літніх людей. Утім, уже двічі ці тендери автоматично скасовували — за цей час на них не подали жодної пропозиції. Чому так сталося і що посадовці планують робити із запуском соціального маршруту, розповідаємо в матеріалі.

Про причини невдач і плани щодо соціального перевезення журналістам Вільного Радіо розповіла начальниця Олександрівської селищної військової адміністрації Людмила Борисевич.

Ще на початку 2026 року посадовиця розповідала, що у громаді планують купити щонайменше один автобус і запустити новий соціальний маршрут для жителів. Він потрібен, аби люди могли без проблем дістатися ЦНАПу, банку та інших установ із віддалених населених пунктів. Транспортного сполучення, крім одного маршруту від благодійників, тут немає.

Наприкінці травня керівництво Олександрівської громади оголосило перший тендер на соціальний автобус. Планували, що він вміщатиме 18 людей, буде обладнаний обігрівачем, кондиціонером тощо. Очікувалося, що вже до кінця літа громада матиме автобус. Та замість транспорту отримали скасований тендер — ніхто не подав на нього пропозицій.

Уже на початку червня там оголосили повторний тендер, але ситуація повторилася. Як зʼясувалося пізніше, це сталося через технічні вимоги до автобуса. Посадовці хотіли закупити конкретний транспорт, який добре зарекомендував себе на службі інших громад. Утім, каже Людмила Борисевич, наразі це не вдалося зробити через зміни в законодавстві.

“Автомобіль повинен бути виготовлений у країнах Євросоюзу, а він зібраний у Туреччині, яка не є країною Євросоюзу”, — розповіла голова ВА.

За словами посадовиці, наразі в громаді вивчають нові вимоги й консультуються з юристами, аби знову вийти на тендер. Проте скасовувати запуск соціального маршруту там не планують.

“Нам зараз потрібно пройти цей етап, аби на наступний рік ми могли взяти ще хоча б два автомобілі, щоб запустити соціальні рейси. Ми зараз хочемо його запустити, щоб побачити, що він дійсно має попит. А ми розуміємо, що люди є. Зараз народ до нас їде, бо ми залишилися єдині [у відносній безпеці] <…>. Все одно автобус нам потрібен, тому що громада дуже велика. І підвозити населення до тієї ж лікарні, до того ж банку для отримання соціальних та інших послуг нам дуже потрібно”, — зауважила Людмила Борисевич.

Нагадаємо, на початку червня через постійні обстріли примусову евакуацію сімей із дітьми поширили на частину Краматорської громади, що межує з Олександрівською. В іншій сусідній громаді — Андріївській — дітей уже майже вивезли. Там фіксують лише поодинокі випадки повернення сімей до Сергіївки.

У Черкаській громаді, яка межує з Олександрівською на півночі, півтора місяця тому суттєво погіршилася безпекова ситуація. Потрапляє під обстріли й Новодонецька громада — сусідня з півдня. Зокрема, минулої доби під ударами росіян опинилися три її села.