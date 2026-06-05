Черкаське та навколишні населені пункти на мапі бойових дій, червень 2026 року. Скриншот Вільного Радіо з аналітичного порталу DeepState

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Протягом останнього місяця Черкаська громада стала частіше потрапляти під удари росіян. Через це жителі почали звертатися по евакуацію, але багато хто відкладає виїзд. Попри обстріли, суттєвих проблем із продуктами, ліками і комунальними послугами там немає.

Про ситуацію в громаді журналістам Вільного Радіо розповів начальник Черкаської селищної військової адміністрації Олексій Кривоконь.

За словами посадовця, останнім часом від російських ударів страждають практично всі населені пункти Черкаської громади. І, якщо раніше жителі переважно потерпали від “шахедів”, то тепер окупанти все частіше атакують за допомогою дронів типу “Ланцет”, “Молнія”, а також КАБів.

Через нові загрози в громаді пожвавішала евакуація. Утім, масовою її назвати не можна. У більшості виїжджають саме сімʼї з дітьми.

“У нас переважно сільська місцевість. Усі посадили городи, чекають врожай. Але сімʼї з дітьми намагаються вже виїжджати потихеньку, і ми вдячні їм за розуміння. Оскільки перед нами є міста Словʼянськ і Краматорськ, для нас примусова евакуація дітей не є гострою потребою. Тож ми ще не надавали пропозиції щодо неї”, — каже Олексій Кривоконь.

Керівництво громади інформує людей про евакуацію, а також долучається до її організації. Коли жителі залишають заявки на виїзд через обласну “гарячу лінію”, ці запити повертаються на місцеву військову адміністрацію. Тоді за потреби її співробітники залучають мікроавтобуси для евакуації маломобільних людей і скеровують їх на транзитні хаби. До того ж із виїздом з громади відчутно допомагають благодійні організації.

Для довідки: Для жителів Донеччини діють кілька обласних “гарячих ліній” із питань евакуації. Залишити заявку на виїзд можна за такими номерами:

0-800-500-121 — цілодобова “гаряча лінія” обласного call-центру з питань евакуації населення;

+38(073)050-01-21 — цілодобова “гаряча лінія” обласного call-центру з питань евакуації для звернень через Viber, Whatsapp, Telegram, Signal;

0-800-332-614 — “гаряча лінія” щодо евакуації тяжкохворих та людей з інвалідністю.

Люди ж, які залишаються на території громади, каже голова ВА, мають доступ до всього необхідного. Порівняно з початком року там навіть покращилася ситуація з комунальними послугами. Громада отримала міжнародну допомогу у вигляді насосного обладнання, тож замість подачі води за графіком, тепер її подають цілодобово (за винятком ситуацій з масовими відключеннями світла). Завдяки ремонтам вдалося налагодити й газопостачання, якого на початку року не було. Його вимикають лише на магістралях, які часто потерпають від обстрілів. Та і їх, каже посадовець, швидко ремонтують.

“Абсолютно до всього є доступ. Усі наші торговельні мережі працюють. Комунальні установи, наше комунальне підприємство працюють. Ми подаємо воду людям, викачуємо стоки, вивозимо тверді побутові відходи. Гуманітарна допомога, в тому числі міжнародна, є. Тобто в нас життя зараз продовжується”, — розповів Олексій Кривоконь.

Раніше ми розповідали й показували, який вигляд у червні 2026 року має прифронтова Дружківка. Щомісяця її залишають усе більше людей.