У деяких містах і селах Краматорського району через війну вода перестала бути гарантованою послугою. В одних громадах її подають цілодобово, в інших — за графіком або з підвозом, а подекуди систему довелося відбудовувати майже з нуля. У 2025 році місцеві комунальники усували сотні аварій, замінювали кілометри труб і витрачали на це мільйони гривень.

Ми зібрали дані від громад про графіки подачі води, кількість аварій та виконані ремонти — і показуємо, який вигляд має водна карта району.

Інформацію для цього тексту журналісти Вільного Радіо отримали з відповідей на інформаційні запити до підконтрольних українському уряду громад Краматорського району.

Ситуація з водопостачанням у Краматорському районі. Інфографіка: Вільне Радіо

У яких громадах зберігають стабільну подачу води попри близькість до фронту

Комунальники Краматорської громади за минулий рік ліквідували 465 аварій на водопровідних мережах. Паралельно місцеве комунальне підприємство відремонтувало 4,6 кілометра водогонів. Частину проблемних ділянок уже оновили, решту включили до поточних планів робіт на найближчий період.

Попри значну кількість аварій, у громаді зберігають цілодобову подачу води.

Як зазначили у Краматорській міській військовій адміністрації, протягом трьох останніх років громада не отримувала грошей від держави на оновлення систем водопостачання. Місцеве КП працює в межах власних можливостей і за підтримки міжнародних організацій, намагаючись утримувати мережі в робочому стані.

У сусідній Андріївській громаді воду теж подають постійно. Протягом 2025 року на мережах зафіксували 10 аварій. На їх ліквідацію з місцевого бюджету спрямували 20,5 тисячі гривень. Усі роботи виконували власними силами — без залучення донорських або державних програм.

2026 рік громада почала без аварій: усі проблемні ділянки відремонтували. У громаді додають, що й надалі планують підтримувати систему власними ресурсами, щоб уникати тривалих перебоїв у водопостачанні.

У Миколаївській громаді за 2025 рік зафіксували 37 поривів на мережах. На їх усунення спрямували 980,7 тисячі гривень із бюджету громади.

Нині централізоване водопостачання тут здійснюють цілодобово, без погодинних графіків. Частину мереж громада відновлювала за підтримки Донецької обласної організації Товариства Червоного Хреста України — зокрема отримали 1,5 кілометра колектора питної води.

У 2025 році в громаді проводили поточні ремонти водогонів, а також запланували капітальний ремонт ще 1,5 км колектора холодної води. У міській військовій адміністрації зазначають, що ці роботи мають зменшити кількість аварій і стабілізувати роботу системи водопостачання.

У Слов’янській громаді торік зафіксували 93 аварійні ситуації на водних об’єктах. З них 39 стосувалися поривів на міських мережах, 26 — на об’єктах “Води Донбасу”, а ще 28 аварій виникли через знеструмлення після обстрілів підстанцій.

Попри це у громаді подають воду цілодобово, за винятком періодів ремонтів і локальних аварій. На випадок відключень у Слов’янську розробили графік підвозу води — його забезпечують місцеві комунальники та підрозділи ДСНС.

За останні три роки в громаді замінили понад 15 кілометрів аварійних ділянок водопровідних мереж. Також за цей період коштом благодійників встановили помпові агрегати, змонтували трансформаторну підстанцію, відновили 2,6 км водогону, оновили обладнання на свердловинах у селах Торець і Билбасівка, замінили водонапірну башту в Билбасівці, модернізували хіміко-бактеріологічну лабораторію та облаштували 9 бюветів технічної води й дві системи очищення води зворотним осмосом.

Олександрівська громада у червні 2022 року фактично втратила джерело централізованого водопостачання — вода з Карлівського водосховища перестала надходити. Відтоді громада мусила перебудовувати систему практично з нуля.

Того ж року тут відновили три свердловини, на що з місцевого бюджету спрямували 3,25 мільйона гривень. А у 2024 році розпочалися масштабні аварійно-відновлювальні роботи. Коштом місцевого та обласного бюджетів на суму 1,29 мільйона гривень у громаді повністю замінили 4,1 км розподільчого водогону, а навесні–влітку 2025 року підприємство замінило ще 5,2 км вуличних мереж різного діаметру. У підсумку оновити вдалося вже 94% водопровідної системи.

Окремим проєктом стала водонапірна станція, збудована ще у 1987 році. Її визнали аварійною і включили до обласної програми відновлення. На її оновлення з обласного бюджету виділили 13 мільйонів гривень. Станом на кінець 2025 року роботи виконані на 90%, зазначають у місцевій адміністрації.

Ще 1,43 мільйона гривень торік спрямували на поточний ремонт водонапірної станції — відремонтували покрівлю, електропідстанцію та внутрішні приміщення. Після завершення цих робіт у громаді повідомили, що аварійні ситуації на водогонах відсутні, а вода подається цілодобово без графіків.

У Святогірській громаді цілодобову подачу води мають лише два села

42 будинки у селі Хрестище та 62 у Маяках отримують централізовану воду цілодобово у Святогірській громаді. Водночас у самому Святогірську та прилеглій Тетянівці централізованого водопостачання та водовідведення немає з весни 2022 року через пошкодження, спричинені бойовими діями.

Для забезпечення людей водою в Тетянівці встановили фільтрувальну станцію, яка подає воду зі свердловини. Обладнання громаді надало місто-побратим зі штату Коннектикут (США). У Святогірську та Тетянівці встановили 22 місткості для зберігання питної води загальним обсягом 28,5 м³, а також ще одну місткість у “пункті незламності” у Святогірську на 1,5 м³.

Воду жителям громади підвозять благодійники, а якщо через безпекову ситуацію підвіз неможливий, питну воду в пляшках видають на пунктах видачі гуманітарної допомоги.

Окрім цього, жителі громади користуються приватними свердловинами та колодязями.

Коштів донорів або держави на відновлення систем централізованого водопостачання Святогірської громади міська військова адміністрація не залучала.

У яких громадах воду подають за розкладом

У кількох громадах Краматорського району вода є лише кілька годин на добу. Зокрема, так живуть у Лиманській громаді. Такий режим пояснюють технічним станом мереж, наслідками пошкоджень та перебоями з електропостачанням. Ситуацію ускладнює й те, що громада залишається прифронтовою: відстань до лінії зіткнення на окремих ділянках становить менш як 10 кілометрів, що створює постійні ризики для роботи об’єктів та персоналу.

Частину робіт на об’єктах водопостачання громада оплачує з місцевого бюджету — зокрема розробку проєктної документації та виконання будівельно-монтажних робіт. Водночас донорські та гуманітарні програми забезпечують матеріали й обладнання.

У 2023–2025 роках у громаді за підтримки благодійників провели капремонт водонапірної вежі в Рубцях з установкою нового обладнання та утепленням, пробурили нові свердловини та облаштували резервні пункти технічного водопостачання. Також у співпраці з міжнародними партнерами в Лиманській центральній районній лікарні впровадили систему аварійного постачання питної води.

Серед пріоритетів на найближчий період у громаді називають заміну зношених мереж у Лимані, капітальний ремонт каналізаційних помпових станцій, реконструкцію очисних споруд і станції знезалізнення води, а також відновлення водопостачання у постраждалих населених пунктах, зокрема в селі Ставки.

З водою за графіками живе й Черкаська громада. Такий режим тут називають вимушеним і пояснюють технічним станом мереж.

Протягом 2025 року в громаді зафіксували та усунули 33 пориви водопровідних труб. На ліквідацію цих аварій із місцевого бюджету спрямували 32 582 гривні.

Водночас у громаді зазначають, що коштів донорських чи державних програм на оновлення систем водопостачання не залучали. Усі ремонтні роботи проводять власними силами.

У Дружківській громаді торік теж виділяли кошти на відновлення систем водопостачання. Сукупно з місцевого бюджету на це виділили близько 10 мільйонів гривень. Майже 8 мільйонів громада спрямувала до обласного бюджету як субвенцію на виконання аварійно-відновлювальних робіт на водних об’єктах.

Крім того, роботи у громаді підтримали благодійники, які надали 3 940 466 гривень. Та попри вкладені кошти водопостачання в громаді здійснюють за графіком.

У Новодонецькій громаді воду подають по шість годин на добу: з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 21:00.

Протягом 2025 року комунальники зафіксували 55 поривів на водопровідних мережах. На їх ліквідацію з місцевого бюджету спрямували 240 тисяч гривень.

Окрім аварійних робіт, у громаді провели поточний ремонт 1,35 км мереж водопостачання. Загальна вартість цих робіт склала 2,9 мільйона гривень, які виділили з бюджету громади.

На 2026 рік у Новодонецькій громаді вже запланували ремонт ще понад одного кілометра водопровідної мережі.

У яких громадах немає централізованої подачі води

Без централізованого водопостачання залишається Костянтинівська громада. У місті працюють чотири свердловини для набору води, на одній із яких можна отримати очищену воду за технологією зворотного осмосу. Централізовану подачу води відновити наразі неможливо через постійні обстріли та складну безпекову ситуацію.

Немає води й у кранах жителів частково окупованої Іллінівської громади. Відновити водопостачання та інші комунальні послуги тут неможливо через активні бої. Тож люди, які досі залишаються у громаді, мають доступ лише до колодязної води.