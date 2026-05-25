Соціальний автобус від “Проліски”, який курсує в Олександрівській громаді на Донеччині. Ілюстративне фото: Гуманітарна місія “Проліска”

Олександрівська селищна військова адміністрація на Донеччині оголосила тендер на закупівлю спеціалізованого пасажирського автобуса. На транспорт для перевезення людей похилого віку та маломобільних груп населення готові витратити 3,2 мільйона гривень з місцевого бюджету. Раніше у громаді заявляли, що хочуть запустити нові соціальні маршрути для жителів віддалених сіл.

Інформацію про закупівлю журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Йдеться про закупівлю одного соціального автобуса. Поставити транспорт мають до 31 серпня 2026 року в селище Олександрівка Краматорського району Донецької області.

Аукціон запланували на 1 червня 2026 року.

Яким має бути автобус

У технічній документації зазначили, що автобус має бути новим — не раніше 2026 року випуску. Він повинен вміщувати щонайменше 18 пасажирів разом із водієм.

Також у транспорті мають бути:

електропривід висувної сходинки для зручної посадки людей похилого віку та пасажирів з обмеженою мобільністю;

кондиціонер у салоні та окремий кондиціонер для водія;

додатковий обігрівач салону;

поручні яскравого кольору для безпечного пересування салоном;

паски безпеки для пасажирів;

USB-розʼєми для зарядки пристроїв;

мультимедійна система з Bluetooth.

Крім цього, автобус повинен бути обладнаний системами безпеки, зокрема системою, яка запобігає повному блокуванню коліс під час різкого гальмування (ABS) електронною системою стабілізації та системою допомоги під час руху на підйомі. У документації також вказали, що транспорт має відповідати екологічному стандарту не нижче за EURO-6.

Закупівлю фінансуватимуть коштом місцевого бюджету. Гарантія на автобус повинна становити щонайменше три роки або 100 тисяч кілометрів пробігу.

Плани про запуск нового маршруту в Олександрівській громаді

Раніше начальниця Олександрівської селищної ВА Людмила Борисевич розповідала журналістам Вільного Радіо, що в громаді планують запустити нові соціальні маршрути для жителів віддалених сіл. За її словами, проблема транспорту в громаді залишається гострою через великі відстані між населеними пунктами та відсутність регулярного сполучення.

“Олександрівська громада — це 42 населені пункти. Це одна із найбільших громад після Лиманської на Донеччині. Ми входимо в десятки найбільших громад України. Але сьогодні, на жаль, у нас зупинене транспортне сполучення, і для того, щоб приїхати до лікарні, приїхати в ЦНАП отримати адміністративні послуги, треба від села до центру подолати до 40 кілометрів”, — коментувала у лютому 2026 року посадовиця.

Тоді ж очільниця ВА говорила, що громаді потрібно щонайменше п’ять автобусів, однак кошти у бюджеті заклали поки лише на один транспортний засіб. Тоді йшлося про суму в 2,3 млн грн.

