Тролейбуси з Краматорська, які найближчим часом мають вийти на маршрути Харкова. Фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Харкові квітневий день чергує град із сонцем, але на відкритій території тролейбусного депо на це не зважають. Тут у два ряди стоять сині тролейбуси, які нещодавно прибули з Донеччини: місто орендувало їх у Краматорська, що закрив власний тролейбусний рух через наближеність до фронта. Журналісти Вільного Радіо побували в депо і першими проїхалися новим маршрутом знайомого транспорту.

Тролейбуси до Харкова переганяли кілька тижнів: їх тягнули вантажівками з Краматорська

На території депо тролейбуси стоять рівними лініями. Блакитні кузови, у середині коричневі салони з візерунком, а вздовж проходу тягнуться жовті поручні, зокрема й для маломобільних. Через великі вікна видно двір депо і ряд інших машин. Над усім цим тягнеться контактна мережа.

Салон тролейбуса, який готують до роботи на маршрутах Харкова. Фото: Вільне Радіо

Усі ці тролейбуси прибули з Краматорська. У місті вирішили зупинити рух через проблеми з електропостачанням і безпекою. Там почали встановлювати антидронові сітки, які не суміщаються з контактною мережею. Після цього транспорт виставили на відкритий аукціон.

Харківське підприємство стало єдиним учасником торгів і отримало ці машини в оренду на три роки. Стартова ціна лоту становила близько 400 тисяч гривень, і щомісяця Харків має сплачувати за користування ними згідно з договором. Суму оренди переглядатимуть щороку з урахуванням інфляції, а весь транспорт має бути застрахований — якщо якийсь із тролейбусів пошкодять або знищать, витрати покриє страхова або сам орендар. Коли термін оренди закінчиться, усі машини мають повернути Краматорській громаді у робочому стані.

Остання вимога вагома, адже Харкову тролейбуси знадобились через пошкодження їхніх власних обстрілами.

“Були прильоти по тролейбусним депо, воно дуже сильно втратило свої потужності щодо ремонту рухомого складу. Також була пошкоджена велика кількість рухомого складу. І через це ми вирішили шукати різні шляхи вирішення цієї проблеми”, — пояснює заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради Володимир Матяс.

Заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства Харкова Володимир Матяс. Фото: Вільне Радіо

Перевезення організували працівники краматорського депо. Тролейбуси тягнули вантажівками на буксирі, без використання платформ.

“Двома машинами-тягачами нашими. Було залучено шість чоловік. Тільки з Краматорська”, — каже виконуючий обовʼязки начальника ремонтної дільниці Володимир.

Один з тягачів, якими переганяють тролейбуси з Краматорська до Харкова. Фото: Вільне Радіо

За словами представника харківського департаменту, частину техніки перевозили своїм ходом. Інші вже не їхали самі, тому їх тягнули вантажівками. Так щодня до Харкова привозили по кілька машин, і весь процес тривав кілька тижнів та ще не завершився.

І він врятував майно Краматорської громади — за декілька днів після того, як авто забрали, тролейбусне депо у Краматорську зазнало удару — постраждали цех і техніка, що там залишалася.

“Ці тролейбуси ми врятували. Це спільна допомога громад одна одній”, — пояснює заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради Харкова Володимир Матяс.

У депо готують транспорт до роботи і визначають майбутні маршрути

Усього до Харкова мають прибути шістнадцять тролейбусів. Зараз на майданчику вже п’ятнадцять, ще один очікують найближчим часом.

Машини виготовлені у 2017-2019 роках. Вони низькопідлогові і пристосовані для маломобільних пасажирів. Дев’ять тролейбусів можуть працювати без контактної мережі.

Один із тролейбусів, які Харків орендував у Краматорська. Фото: Вільне Радіо

Частина тролейбусів до останнього часу використовувалася на маршрутах у Краматорську. Інші тривалий час перебували на зберіганні.

Наразі техніку готують до роботи: ретельно перевіряють ходову частину, електрообладнання та стан батарей, щоб забезпечити її надійну експлуатацію. Поточне обслуговування робитимуть в Харкові.

Першу обкатку вже провели: тролейбус виїхав у місто зі старим написом

Перший виїзд транспорту вже провели. На маршрутному покажчику тролейбуса значилося “Краматорськ-Харків”.

Під час руху в салоні майже порожньо. Чути гул від дороги і короткі сигнали на зупинках. Перехожі зупиняються і проводжають тролейбус поглядом.

За кермом на тест-драйві харківський водій Валерій.

“Дуже хороша машина. видно що була в надійних руках, запас автономного ходу 10-15 кілометрів. гарна машина дуже”, — каже чоловік.

Водій тролейбуса Валерій під час першої поїздки новим транспортом у Харкові. Фото: Вільне Радіо

Саме місцеві водії керуватимуть цими тролейбусами на маршрутах наразі. Але місто сподівається і на інше.

Тролейбус із Краматорська під час першої поїздки в Харкові. Фото: Вільне Радіо

Водіїв із Краматорська запрошують до Харкова працювати на цих самих машинах

У Харкові пропонують роботу водіям, які раніше працювали на цих тролейбусах у Краматорську. Їм обіцяють працевлаштування на тому самому підприємстві і можливість працювати на знайомій техніці. Питання житла готові вирішувати індивідуально.

“Ми будемо дуже раді їм, ми готові на спеціальні умови для їхнього працевлаштування. Якщо буде таке бажання у цих людей, ми завжди готові”, — каже посадовець департаменту будівництва та шляхового господарства.

У Харкові бракує водіїв. За словами представників департаменту, це впливає на кількість рейсів і інтервали руху. Поки що ніхто з краматорських водіїв офіційно не погодився на переїзд.

Тролейбуси залишаються на майданчику депо і очікують завершення підготовки. У салонах порожньо, крізь вікна видно інші машини і територію підприємства.

Після прибуття останнього тролейбуса підготовку планують завершити. Тоді частина транспорту вийде на маршрути Харкова. Остаточно, де саме працюватимуть ці тролейбуси, ще не визначили. Серед можливих напрямків називають 49-й, 58-й, 59-й маршрути та напрямок на Рогань. Розглядають і 52-й маршрут, де зараз курсують автобуси.

“Обкатка покаже, де вони найкраще себе почуватимуть. Я думаю, через тиждень-дев’ять днів вони вийдуть на маршрути”, — говорить Володимир Матяс.

