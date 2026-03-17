Тролейбуси з Краматорська на аукціоні. Фото: Prozorro.Sale

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Щонайменше 16 тролейбусів з Краматорська планують передати в оренду іншим регіонам України — вони виставлені на аукціон. Декілька днів тому стало відомо, що місцева влада евакуює транспорт через облаштування антидронових сіток та безпекову ситуацію. Замість них тепер курсують автобуси.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з лота в системі Prozorro.Sale.

У середині березня 2026-го місцеве комунальне підприємство “КТТУ” виставило на аукціон оренди свою техніку. Йдеться про дев’ять тролейбусів з автономним ходом та сім — без.

Їх пропонують взяти в користування до трьох років, а стартова ціна оренди — майже 400 тисяч гривень. Комунальники приймали пропозиції до 17 березня, а сам аукціон має стартувати вже наступного дня. Дізнатися, чи є наразі охочі не можна, оскільки учасники подають закриті цінові пропозиції.

Як йдеться в умовах лота, переданий в оренду транспорт можна використовувати лише для перевезення пасажирів.

У Краматорську більше не курсують тролейбуси

Декілька днів тому стало відомо, що з міста розпочали поетапну евакуацію всіх тролейбусів — на маршрутах тепер курсують автобуси. Як писало видання Kramatorsk Post з посиланням на відповідь Краматорської МВА, рішення ухвалили через безпекову ситуацію та облаштування антидронових сіток на дорогах.

Графік руху транспорту залишився без змін, а умови перевезення пільгових категорій населення також зберегли.

Нагадаємо, у Краматорській громаді планують закрити антидроновими сітками ще 10 км автомобільних доріг. Поки шукають підрядника.