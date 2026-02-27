Фото: Міністерство оборони України

Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради шукає виконавця для облаштування антидронового захисту на автомобільних дорогах громади. Заплатити готові понад 14,6 млн грн, але приймають пропозиції на відкритому аукціоні — так можна зекономити гроші з бюджету.

Про закупівлю журналісти Вільного Радіо дізнались з платформи електронних закупівель Prozorro.

Йдеться про послуги зі зведення спеціальних захисних засобів на комунальних дорогах Краматорської громади. Згідно з проєктом договору, роботи включають встановлення вертикальних опор, монтаж розтяжок та укладання спеціальної антидронової сітки на п’яти різних ділянках загальною протяжністю понад 10 кілометрів.

Що саме планують зробити

Відповідно до технічного завдання, захист облаштують на 5 відрізках (з питань безпеки точні адреси не вказуються, втім є дані про протяжність обʼєктів):

Ділянка №1: довжина 2,8 км, ширина 11 м;

Ділянка №2: довжина 3,8 км, ширина 14 м;

Ділянка №3: довжина 1,8 км, ширина 11 м;

Ділянка №4: довжина 1,1 км, ширина 11 м;

Ділянка №5: довжина 0,78 км, ширина 7 м.

Для монтажу планують використати майже 2,5 тисячі дерев’яних та металевих опор, десятки тонн бруса, понад 290 тисяч квадратних метрів захисної сітки та кілометри сталевого дроту.

Умови та фінансування

На проєкт в бюджеті громади заклали попередньо 14 624 000 грн. Втім приймають пропозиції через відкритий майданчик закупівель. Фінальна сума може бути скоригована у разі зміни вартості матеріалів або обсягів робіт.

Виконавець має завершити роботи до 31 травня 2026 року.

Раніше ми повідомляли, що у Краматорську планують оновити тепломережі за кількома адресами — на це хочуть спрямувати майже 9 мільйонів гривень.