Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради шукає виконавця для облаштування антидронового захисту на автомобільних дорогах громади. Заплатити готові понад 14,6 млн грн, але приймають пропозиції на відкритому аукціоні — так можна зекономити гроші з бюджету.
Про закупівлю журналісти Вільного Радіо дізнались з платформи електронних закупівель Prozorro.
Йдеться про послуги зі зведення спеціальних захисних засобів на комунальних дорогах Краматорської громади. Згідно з проєктом договору, роботи включають встановлення вертикальних опор, монтаж розтяжок та укладання спеціальної антидронової сітки на п’яти різних ділянках загальною протяжністю понад 10 кілометрів.
Відповідно до технічного завдання, захист облаштують на 5 відрізках (з питань безпеки точні адреси не вказуються, втім є дані про протяжність обʼєктів):
Для монтажу планують використати майже 2,5 тисячі дерев’яних та металевих опор, десятки тонн бруса, понад 290 тисяч квадратних метрів захисної сітки та кілометри сталевого дроту.
На проєкт в бюджеті громади заклали попередньо 14 624 000 грн. Втім приймають пропозиції через відкритий майданчик закупівель. Фінальна сума може бути скоригована у разі зміни вартості матеріалів або обсягів робіт.
Виконавець має завершити роботи до 31 травня 2026 року.
