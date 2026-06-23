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Поліція за добу зафіксувала ще 1 207 ударів російської армії по підконтрольній частині Донецької області. Атаки припали по лінії фронту та житлових кварталах регіону, серед цивільних вкотре не обійшлося без загиблих. Життя двох цивільних обірвалися у Дружківці, ще одного — в Слов’янську.
За даними поліції, російські окупанти 22 червня на Донеччині били по містах Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селищу Біленьке, а також селах Курицине, Самійлівка та Спасько-Михайлівка.
По Слов’янську били двома 250-кілограмовими авіабомбами та БпЛА “Молнія-2” — загинула цивільна людина, у місті зазнала руйнувань інфраструктура.
У Дружківці FPV-дрон влучив по цивільному авто — загинули чоловік та жінка. У місті внаслідок обстрілів постраждали багатоквартирний і приватний будинки.
По Біленькому росіяни били трьома авіабомбами та дроном, у селищі зазнала поранень одна людина, пошкоджені чотири приватні будинки.
На Краматорськ спрямували два FPV-дрони та 250-кілограмову авіабомбу — пошкоджені багатоквартирний будинок, підприємство, нежитлове приміщення, цивільний автомобіль.
У Курициному та Самійлівці FPV-дрони пошкодили автомобілі.
Загалом за добу, підрахували в поліції, руйнувань на Донеччині зазнав 21 цивільний об’єкт. З них сім — це житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін надав розширені дані стосовно обстрілів Донеччини у період від ранку 22 червня по ранок 23 червня. За даними обласної влади, влучання були також у Райгородку, Малотаранівці та Різниківці.
Нагадаємо, у Дніпрі 16 червня засудили мешканця прифронтового Добропілля який передавав дані для ударів по українських військових представникові армії країни-агресорки. У суді затриманий не визнав своєї провини, відмовився від показань та в останньому слові просив його відпустити. Втім, суд став на сторону обвинувачення та засудив фігуранта справи до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.