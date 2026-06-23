Наслідки ударів по Донеччині 22 червня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Поліція за добу зафіксувала ще 1 207 ударів російської армії по підконтрольній частині Донецької області. Атаки припали по лінії фронту та житлових кварталах регіону, серед цивільних вкотре не обійшлося без загиблих. Життя двох цивільних обірвалися у Дружківці, ще одного — в Слов’янську.

Щонайменше сім населених пунктів були під вогнем

За даними поліції, російські окупанти 22 червня на Донеччині били по містах Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селищу Біленьке, а також селах Курицине, Самійлівка та Спасько-Михайлівка.

По Слов’янську били двома 250-кілограмовими авіабомбами та БпЛА “Молнія-2” — загинула цивільна людина, у місті зазнала руйнувань інфраструктура.

У Дружківці FPV-дрон влучив по цивільному авто — загинули чоловік та жінка. У місті внаслідок обстрілів постраждали багатоквартирний і приватний будинки.

По Біленькому росіяни били трьома авіабомбами та дроном, у селищі зазнала поранень одна людина, пошкоджені чотири приватні будинки.

На Краматорськ спрямували два FPV-дрони та 250-кілограмову авіабомбу — пошкоджені багатоквартирний будинок, підприємство, нежитлове приміщення, цивільний автомобіль.

У Курициному та Самійлівці FPV-дрони пошкодили автомобілі.

Загалом за добу, підрахували в поліції, руйнувань на Донеччині зазнав 21 цивільний об’єкт. З них сім — це житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін надав розширені дані стосовно обстрілів Донеччини у період від ранку 22 червня по ранок 23 червня. За даними обласної влади, влучання були також у Райгородку, Малотаранівці та Різниківці.

Найбільше атак — на Покровському та Лиманському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 20 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ — в районах Новоселівки, Новомихайлівки, Копанків, а також у напрямку Борової, Дробишевого, Озерного, Лимана та Діброви;

на Слов’янському напрямку окупанти здійснили 16 штурмів поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та у напрямку Рай-Олександрівки й Кривої Луки;

поблизу Никифорівки на Краматорському напрямку загарбники атакували один раз;

на Костянтинівському напрямку російські сили провели 14 атак — поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки та Софіївки;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 28 штурмових дій армійців країни-агресорки в районах Родинського, Василівки, Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Дорожнього, а також у напрямку Сергіївки, Муравки, Шевченка, Вільного та Матяшевого.

Нагадаємо, у Дніпрі 16 червня засудили мешканця прифронтового Добропілля який передавав дані для ударів по українських військових представникові армії країни-агресорки. У суді затриманий не визнав своєї провини, відмовився від показань та в останньому слові просив його відпустити. Втім, суд став на сторону обвинувачення та засудив фігуранта справи до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.