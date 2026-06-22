Добропілля у травні 2026-го. Фото: з відео бригади "Рубіж"

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У Дніпрі 16 червня засудили мешканця прифронтового Добропілля який передавав дані для ударів по українських військових представникові армії країни-агресорки. У суді затриманий не визнав своєї провини, відмовився від показань та в останньому слові просив його відпустити. Втім, суд став на сторону обвинувачення та засудив фігуранта справи до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Відповідний вирок Амур-Нижньодніпровського районного суду Дніпра журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як йдеться в матеріалах справи, від початку січня 2025 року засуджений погодився збирати розвіддані на користь російського військового, який є заступником командира взводу та командиром відділення військової частини Південного військового округу РФ. Окрім цього, він, за даними сайту “Миротворець”, своєю чергою завербований співробітником ФСБ.

12 грудня 2025 року засуджений надіслав куратору два повідомлення з координатами українських військових та техніки у двох локаціях Добропілля, зокрема в мікрорайоні “

Наступного дня, 13 грудня, фігурант справи отримав від куратора скриншоти з мапами та підтвердив, що у п’яти точках міста розташовані українські військові, зокрема на території шахти. 16 грудня — підказав стосовно ще однієї локації.

Дані від мобільного оператора підтвердили, що телефон засудженого був у Добропіллі у всі дні передачі цих повідомлень. Після затримання, яке відбулося 10 березня 2026 року, в зазначеному телефоні виявили акаунт Telegram та збережене листування з куратором, яке тривало з 30 листопада 2025 по 9 березня 2026 року. Окрім цього, на телефоні фігуранта справи знайшли проросійські дописи, які той поширював ще від початку 2014 року. У справі йдеться про публікації з текстом “Слава Росії — Донбасу Слава!”, про “Київську хунту” та АТО.

Під час суду фігурант справи не визнав своєї провини, а також відмовився давати показання. У своєму фінальному слові він просив зняти з нього всі звинувачення та звільнити його від варти.

Судово-психіатрична експертиза встановила, що під час передачі координат про ЗСУ засуджений усвідомлював свої дії та міг ними керувати, хоч і має органічний емоційно лабільний розлад.

Суд визнав фігуранта справи винним у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ) та призначив покарання: 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Початок відліку строку — 10 березня 2026 року. Додатково з засудженого стягнули 19 254 гривні 40 копійок витрат за експертизи.

Протягом 30 днів фігурант справи може подати апеляцію. Якщо цього не станеться, вирок набуде законної сили.

Нагадаємо, житель тимчасово окупованого Донецька у 2014 році долучився до так званої “народної міліції ДНР”. За даними суду, надалі він служив у різних підрозділах окупаційних сил, а після початку повномасштабного вторгнення продовжив воювати на боці Росії. У листопаді 2025 року чоловік потрапив у полон поблизу села Золотий Колодязь на Донеччині. За свої дії він отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.