Донецька область відстає від графіка підготовки до наступного опалювального сезону, — Зеленський

Стела Донецької області. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі регіони країни належним чином готуються до наступного опалювального сезону. Серед них, зокрема Донецька область — місцева влада має забезпечити гарантовану подачу тепла та світла, попри загрози атак.

Про це глава держави сказав у своїх соціальних мережах.

Зеленський провів спеціальну нараду з керівниками регіонів за участі міністра енергетики Дениса Шмигаля та представників уряду, під час якої обговорили підготовку до наступного опалювального сезону.

Так, зі слів глави держави, для всіх областей, міст і громад вже затвердили конкретні “плани стійкості”. У цих документах визначили, які об’єкти потребують першочергового відновлення, де необхідно посилити захист інфраструктури та які завдання місцева влада має виконати, аби гарантувати людям тепло й електроенергію взимку.

Водночас президент зазначив: не всі регіони дотримуються встановленого графіка підготовки. Серед них, зокрема Донецька область — раніше голова ОВА Вадим Філашкін запевняв, що готуватися розпочали ще наприкінці березня цього року. Посадовець припускав, що майбутній опалювальний сезон 2026-2027 років буде складнішим, ніж попередній.

Зеленський уточнив, що усі міста та громади мають виконати “плани стійкості” до 1 вересня, а уряд готовий допомагати тим регіонам, які обґрунтовано потребують підтримки.

Нагадаємо, загальна потреба у фінансуванні “плану стійкості” Донецької області становить майже 2 млрд грн. Він передбачає захист понад трьох десятків об’єктів критичної інфраструктури від атак. Також введуть обладнання для розподіленої генерації, а ще залучать устаткування для резервного живлення.