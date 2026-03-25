Опалення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Вже на цьому тижні у Донецькій області завершать опалювальний сезон. Водночас влада регіону запевняє, що розпочала підготовку до наступного. Майбутній опалювальний сезон, ймовірно, буде складнішим через щільність російських ударів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, опалювальний сезон у Донецькій області закінчиться вже цього тижня — ймовірно, до 29 березня. Посадовець зазначив, що він пройшов для регіону у “найскладніших умовах”, оскільки війська країни-агресорки били по обʼєктах критичної інфраструктури. Відновлювати їх виїздили фахівці під прикриттям військових та поліціянтів.

Загалом внаслідок російських атак по комунальниках упродовж сезону загинули 13 людей, ще 22 дістали поранень. Це працівники компаній “Донецьктеплокомуненерго”, “Вода Донбасу” та “Донецькоблгазу”. Крім того, окупанти знищили 21 одиницю техніки.

“Це величезна кількість загиблих і поранення, і найбільше, на жаль, це під час цього опалювального сезону. Нині ситуація на Донеччині найскладніша, вкотре наголошую берегти себе, своїх близьких, дітей та евакуюватися з області”, — сказав Філашкін.

Він уточнив, що влада регіону вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону на 2026-2027 роки. Посадовці прогнозують, що він буде складнішим, ніж попередній.

Нагадаємо, власники зруйнованого або ж пошкодженого житла зможуть не сплачувати низку житлово-комунальних послуг — це врегулювали на законодавчому рівні. Раніше окремі управителі могли нараховувати платіжки для таких домівок.