Знищена багатоповерхівка у Краматорську. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Власники зруйнованого або ж пошкодженого житла зможуть не сплачувати низку житлово-комунальних послуг — це врегулювали на законодавчому рівні. Раніше окремі управителі могли нараховувати платіжки для таких домівок. Розповідаємо, за яких умов тепер можна не платити

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із картки законопроєкту №13155.

Як зазначають автори документа, раніше через відсутність чіткого законодавчого врегулювання окремі управителі — голови правлінь ЖБК та ОСББ — продовжували нараховувати платіжки за житлові послуги власникам знищеного чи пошкодженого житла. Однак законопроєкт, за який 25 березня проголосували 308 народних обранців, має це врегулювати.

Так, ухвалені зміни дають українцям право не платити за управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений або зруйнований. Це стосується випадків, коли через пошкодження послуги фактично не надають — наприклад, в окремих квартирах, нежитлових приміщеннях або місцях загального користування. Звільнення від оплати діє до того моменту, поки будинок повністю не відновлять.

Водночас дату пошкоджень, знищення та відновлення визначатимуть комісії після обстеження. Вони фіксуватимуть категорію руйнування, яка стане підставою для:

зупинення або поновлення нарахування плати за комунальні послуги й абонентське обслуговування;

зупинення або поновлення нарахування або перерахунку чи коригування плати за житлову послугу за рішенням зборів співвласників;

зупинення нарахування плати за житлово-комунальні послуги людям, майно яких знищено й не підлягає відновленню;

зупинення сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до ухвалення рішення щодо такої пільги з урахуванням вимог статей 12 та 266 Податкового Кодексу України.

Під час воєнного стану й протягом року після його завершення нарахування платіжок за комунальні послуги враховуватиме обставини пошкодження чи знищення об’єктів нерухомості в зазначеному порядку.

Нагадаємо, з листопада 2025 року на території Костянтинівської громади не нараховують платіжки за деякі з комунальних послуг. Місцеві можуть не платити до закінчення воєнного стану або ж допоки влада не скасує таке розпорядження.