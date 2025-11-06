Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

З листопада 2025 року на території Костянтинівської громади не нараховують платіжки за деякі з комунальних послуг. Місцеві зможуть не платити до закінчення воєнного стану або ж допоки влада не скасує таке розпорядження.

В останній місяць осені 2025-го на території громади призупинили нарахування плати за:

послуги з управління багатоквартирними будинками;

послуги з управління побутовими відходами.

Рішення місцевої влади триватиме до завершення правового режиму воєнного стану в Україні, або до прийняття окремого розпорядження.

Зазначимо, що попри щоденні російські атаки у Костянтинівці продовжують працювати комунальні служби. Вони допомагають розчищати шляхи для гуманітарної місії та евакуації цивільного населення.

Нагадаємо, станом на кінець жовтня 2025 року в Костянтинівці залишилось близько 5200 людей. Ще 74 мешканці проживають у селах прифронтової громади. Поранені їдуть по допомогу до сусідніх міст, а опалювальний сезон тут досі не розпочався.