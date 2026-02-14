14 лютого 2026 року у Краматорську не буде води у 21 будинку на вулиці Академічна та бульварі Машинобудівників. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

14 лютого 2026 року у Краматорську не буде води у 21 будинку на вулиці Академічна та бульварі Машинобудівників. Причина — ремонт по вулиці Академічна, 82. Водопостачання відновлять того ж дня о 16:00. Розповідаємо за якими адресами немає води.

Про проблеми з водопостачанням повідомили у Краматорському контакт-центрі.

Водопостачання немає у таких будинках:

вулиця Академічна, 72, 74, 76, 78, 80, 82 та 84;

бульвар Машинобудівників, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 32, 34, 36, 38, 40.

Крім цього, місцевих попереджають, що через ремонтні роботи відкрили пожежний гідрант на бульварі Машинобудівників, 49.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що працівники аварійно-відновлювальних бригад можуть отримати додаткову виплату у 20 тисяч гривень. Це стосується співробітників паливно-енергетичного комплексу, ЖКГ та Укрзалізниці, яких залучали до ліквідації наслідків російських обстрілів.