14 лютого 2026 року у Краматорську не буде води у 21 будинку на вулиці Академічна та бульварі Машинобудівників. Причина — ремонт по вулиці Академічна, 82. Водопостачання відновлять того ж дня о 16:00. Розповідаємо за якими адресами немає води.
Про проблеми з водопостачанням повідомили у Краматорському контакт-центрі.
Водопостачання немає у таких будинках:
Крім цього, місцевих попереджають, що через ремонтні роботи відкрили пожежний гідрант на бульварі Машинобудівників, 49.
