Подача води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Обмеження запровадять 13 лютого о 22:00 для трьох житлових районів Краматорська й частково селища Біленьке. Повноцінне водопостачання до них обіцяють відновити протягом семи годин.

Про це з посиланням на Краматорський водоканал повідомили в контакт-центрі Краматорська.

Подачу води з технічних причин скоротять до районів Соцмістечко (від вул. Дружби до вул. Остапа Вишні, а також від бул. Краматорський до вул. Олекси Тихого), Лазурний і частково до селищ Новий Світ і Біленьке.

Обмеження триватиме з 22:00 13 лютого до 05:00 14 лютого.

