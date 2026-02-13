Аварійно-відновлювальні роботи. Ілюстративне фото: Укрінформ

В Україні триває експериментальний проєкт підтримки працівників, які брали безпосередню участь в ліквідації аварій внаслідок російських обстрілів. Наразі приймають заяви на виплату за січень 2026 року. Хто і як може податися — розповідаємо в матеріалі.

Про деталі проєкту повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій України.

Отримати виплату можуть працівники паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та Укрзалізниці, яких залучали до аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах критичної інфраструктури. При цьому форма власності підприємств значення не має.

“Впроваджуємо цей механізм, щоб підтримати людей, які в надскладних умовах повертають в домівки світло, тепло, воду, хто відновлює рух залізниці під загрозами обстрілів та в сильний мороз. Ця важка щоденна робота напряму впливає на стійкість громад у цю складу зиму. Така підтримка – про цінність та повагу”, — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

У межах проєкту такі працівники отримуватимуть додаткові 20 тисяч гривень за січень, лютий і березень 2026 року. Однак заяви щодо нарахування мають подати керівники чи уповноважені підприємств. Водночас вони зможуть це зробити, якщо Мінрозвитку та Міненерго включать підприємства до переліку компаній, що підпадають під умови програми.

Загалом механізм роботи проєкту такий:

До 5 числа кожного місяця Мінрозвитку та Міненерго передають до Мінцифри перелік підприємств, які можуть брати участь у програмі; Керівники цих підприємств або уповноважені представники з 6 до 15 числа щомісяця подають через портал “Дія” списки працівників з усіма необхідними даними, зокрема їхніми номерами телефонів та банківськими рахунками; Працівники підприємств отримують підтвердження через Дію, і потім виплати перераховують на їхні банківські рахунки. При цьому за участь у ліквідації аварій у конкретному місяці гроші нараховують до кінця наступного, наприклад, за січень — до кінця лютого.

До 15 лютого 2026 року триватиме прийом заяв на виплату за січень. Щоб подати їх, керівники чи уповноважені підприємств із переліку мають:

Авторизуватися на порталі “Дія”; Обрати сферу діяльності працівників (я кщо компанія працює у кількох напрямках або має різні підрозділи, вона може подати окрему заяву зі списком працівників для кожної сфери діяльності); Заповнити дані про працівників за попередній місяць; Перевірити інформацію у сформованій заяві; Підписати заяву КЕП керівника підприємства, навіть якщо заяву подає не він, а уповноважений представник.

