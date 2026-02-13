Зробити резюме статті: (ChatGPT)
В Україні триває експериментальний проєкт підтримки працівників, які брали безпосередню участь в ліквідації аварій внаслідок російських обстрілів. Наразі приймають заяви на виплату за січень 2026 року. Хто і як може податися — розповідаємо в матеріалі.
Про деталі проєкту повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій України.
Отримати виплату можуть працівники паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та Укрзалізниці, яких залучали до аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах критичної інфраструктури. При цьому форма власності підприємств значення не має.
“Впроваджуємо цей механізм, щоб підтримати людей, які в надскладних умовах повертають в домівки світло, тепло, воду, хто відновлює рух залізниці під загрозами обстрілів та в сильний мороз. Ця важка щоденна робота напряму впливає на стійкість громад у цю складу зиму. Така підтримка – про цінність та повагу”, — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
У межах проєкту такі працівники отримуватимуть додаткові 20 тисяч гривень за січень, лютий і березень 2026 року. Однак заяви щодо нарахування мають подати керівники чи уповноважені підприємств. Водночас вони зможуть це зробити, якщо Мінрозвитку та Міненерго включать підприємства до переліку компаній, що підпадають під умови програми.
Загалом механізм роботи проєкту такий:
До 15 лютого 2026 року триватиме прийом заяв на виплату за січень. Щоб подати їх, керівники чи уповноважені підприємств із переліку мають:
