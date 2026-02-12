Наслідки російської атаки на Краматорськ 12 лютого. Фото: "Донецькоблгаз"

Через російську атаку в Краматорську залишаються без газу близько 400 абонентів. Фахівцям довелося перекрити подачу блакитного палива, аби обстежити системи та ліквідувати наслідки обстрілів. Коли розпочнуть відновлення — читайте далі.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

За їхніми даними, під ранок 12 лютого російські війська завдали кількох ударів по різних районах Краматорська. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали багатоповерхівки.

Через руйнування, пожежу та необхідність проведення обстеження димовентиляційних каналів газовики вимушено перекрили подачу блакитного палива в будинках на бульварі Краматорському та вулиці Катеринича. Нині без газопостачання залишаються 394 абоненти.

На місці працюють аварійно-відновлювальні бригади. Відновлення обіцяють розпочали одразу після того, як обстежать системи та ліквідують пошкодження.

Також у компанії нагадали: у разі появи запаху газу необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби за номером 104. За цим номером також можна дзвонити, якщо ви помітили руйнування мереж.

Нагадаємо, 18-річний хлопець та жінка 39 років поранені у Краматорську внаслідок нічної комбінованої атаки, їм вже надають допомогу у лікарнях. Місто атакували FPV-дронами та безпілотниками “Молнія”, через що також є руйнування цивільної інфраструктури.