1,4 млн грн запланували в Ольгинській громаді на соцзахист у 2026 році: на що хочуть витратити гроші

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Виплати тим, хто повернувся з полону, людям з інвалідністю, родинам, які виховують усиновлених дітей та багатодітним — таку допомогу соціально вразливим жителям запланували у Ольгинській громаді у 2026 році.

Про це журналісти Вільного Радіо дізнались з розпорядження начальника Ольгинської ВА Артема Єфіменка.

У програмі соціальної підтримки пільгових категорій населення, сімей, дітей та молоді з числа ВПО, іншим категоріям населення Ольгинської СВА, які опинилися у складних життєвих обставинах, передбачили 1,4 млн грн на виплати місцевим:

50 тис грн — допомога при народженні дитини (по 5 тис. грн для 10 людей);

100 тис. грн — допомога на лікування жителям громади з онкологічними захворюваннями (по 10 тис. грн для 10 людей);

90 тис. грн — допомога мешканцям громади старше 80 років (по 3 тис. грн для 30 людей);

45 тис. грн — допомога інсулінозалежним (по 3 тис. грн для 15 людей);

90 тис. грн — виплати учасникам бойових дій (по 3 тис. грн для 30 людей);

100 тис. грн — допомога військовослужбовцям, звільненим з полону (по 50 тис. грн для 2 людей);

300 тис. грн — допомога цивільним, звільненим з полону (по 150 тис. грн для 2 людей);

250 тис. грн — допомога багатодітним родинам (для 20 родин по 3 тис. грн на дитину);

75 тис. грн — допомога для батьків та матерів — одинаків (по 5 тис. грн для 15 людей);

75 тис. грн — допомога малозабезпеченим родинам (по 3 тис. грн для 25 родин);

20 тис. грн — допомога родинам, які виховують дітей-сиріт та дітей під опікою (для 4 родин, 5 тис грн на дитину);

1 тис. грн — допомога дружині учасника ліквідації аварії на ЧАЕС 1 категорії (1 людина);

215 тис грн запланували на одноразову матеріальну допомогу до міжнародного дня осіб з інвалідністю.

