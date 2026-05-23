Куди евакуювались переселенці з Донеччини, фото: Фото: sud.ua

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Протягом 2026 року з Донецької області виїхали у 10 разів більше людей, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ. Третина переселенців знайшли прихисток у своїй же області, найбільше ж серед українських міст донеччан прийняли Дніпро, Київ та Харків.

Вільне Радіо розповідає, як та де за понад 10 років війни жителі Донеччини вимушено шукали новий дім.

Кількість зареєстрованих переселенців повідомили у Міністерстві соціальної політики у відповідь на запит Вільного Радіо.



Вказані у матеріалі дані стосуються лише тих переселенців, які офіційно зареєструвалися як ВПО. Реальна кількість переміщених людей може бути значно вищою — частина не реєструється, частина виїхала за кордон і не враховується в цій статистиці.

Пік виїздів — 2023 рік: як жителі Донеччини евакуювалися через війну

Із 2015 по 2022 роки кількість донеччан, яким доводилося покидати рідні домівки через війну та бойові дії зростала поступово, у середньому від 20 тисяч до 200 тисяч людей на рік.

У 2023 спостерігався різкий стрибок — за рік з Донеччини виїжджають понад 527 тисяч людей. Це трохи більше, ніж жили у Маріуполі до повномасштабного вторгнення, або більш як половина жителів Одеси чи Дніпра. Причина такого збільшення — початок повномасштабного вторгнення.

Щороку з Донецької області евакуюються все більше людей, станом на 2026 рік в Україні зареєстровані 1,52 млн переселенців з цього регіону.

Кількість переселенців з Донеччини:

2015 — 145 057 людей;

2016 — 275 156 людей;

2017 — 452 051 людина;

2018 — 641 561 людина;

2019 — 771 277 людей;

2020 — 835 296 людей;

2021 — 851 655 людей;

2022 — 869 961 людина;

2023 — 1 397 321 людина;

2024 — 1 453 193 людей;

2025 — 1 476 217 людей;

2026 — 1 515 897 людей.

Кількість переселенців з Донеччини у 2015-2026 роках

Кількість переселенців з Донеччини у 2015-2026 роках, інфографіка: Вільне Радіо

Третина переселенців з Донеччини залишилися в області

Станом на 2026 рік майже третина — 31% — усіх переселенців з Донецької області переїхали в межах регіону. З початку російської агресії і окупації Донецька, більшість перемістилась до Маріуполя, після 2022 — найбільше переселенців прийняли умовно безпечні зараз Краматорськ та Слов’янськ. Це 473 тисяч людей. У 2024 кількість була більша — майже 514 тисяч. Втім останні два роки через рух фронту жителі Донеччини виїжджають в безпечніші регіони.



Дніпро, Київ, Харків: — куди евакуювались жителі Донеччини

Дніпро прийняв 15% переселенців з Донеччини – це понад 228 тисяч людей. Розташований по сусідству промислово розвинений регіон став для донеччан і головним транзитним перед поїздкою далі і постійним пунктом призначення. Дніпро обирали більше, ніж Київ та Київську область — там зареєстровані понад 175 тисяч людей та близько 91 тисячі відповідно.

Близько 73 тисяч донеччан обрали для переїзду інше сусіднє велике місто — Харків. І залишаються там станом на 2026 рік попри постійні обстріли.

Ці три регіони найбільше обирали з початку російської агресії на сході, сюди ж продовжують переїжджати й під час відкритої війни. Але тепер обирають і більш віддалені області.

Жителі Донеччини переїжджають у центр та на захід України з початку відкритої війни

З початком повномасштабного вторгнення до регіонів, де починають нове життя донеччани, додались центральні й західні. Кількість переселенців зросла на Львівщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Полтавщині, Одещині, Черкащині.

З яких регіонів виїжджають переселенці з Донеччини

А в деяких регіонах кількість переселенців з Донеччини скорочується. В основному це пов’язано з рухом фронту. Крім Донеччини, донецькі ВПО виїжджають з Луганської, Херсонської, Сумської областей. З 2023 року тут фіксують повільний відтік: люди переїжджають далі в тил, повертаються, або мігрують за кордон.

З 2023 року в даних Мінсоцполітики зазначені переселенці з Донеччини, зареєстровані у Криму та зокрема Севастополі. Так, станом на 2026 рік, — 23 людини в Севастополі, ще 9 в АР Крим. Втім на той момент Крим вже був окупований росіянами. І такі дані могли з’явитися у реєстрі, якщо люди при оформленні довідки ВПО вказали кримські адреси.

Де живуть переселенці з Донецької області у 2026 році

Де живуть переселенці з Донеччини, інфографіка: Вільне Радіо

Нагадаємо, деякі вимушені переселенці з ТОТ можуть забронювати кошти за житловими ваучерами. Ми розповідали, як скористатися можливістю.