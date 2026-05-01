Від сьогодні, 1 травня 2026 року, замовити кошти на житло можуть переселенці з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій та інвалідності внаслідок війни. Як це зробити й на скільки родин має вистачити фінансування, розповідаємо далі.

Про можливість повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій.

Бронювати кошти можна за програмою “Житло для ВПО з ТОТ” — компонентом “єВідновлення”. Поки вона доступна лише для захисників-переселенців, які мають статус учасника бойових дій та людини з інвалідністю внаслідок війни.

Замовити ж кошти на житло можуть лише ті учасники програми, які вже отримали позитивні рішення за своїми заявками.

Як забронювати кошти за житловим ваучером

Подати заявку на бронювання можна в застосунку “Дія”. Для цього треба зайти в розділ “Документи”, знайти там житловий ваучер, у контекстному меню натиснути “Використати ваучер” і нижче — “Забронювати кошти”.

Далі заявка автоматично потрапить в електронну чергу, яка формується відповідно до дати й часу подання. Оператор програми — Укрпошта — перевірить наявність фінансування. Якщо кошти є, протягом пʼяти днів заявник отримає повідомлення в “Дії” про успішне бронювання. Якщо ж їх немає, переселенцям доведеться чекати появи коштів.

Після повідомлення про успішне бронювання у переселенців буде 60 днів, щоб звернутися до нотаріуса й укласти договір на купівлю житла. За кошти ваучера — 2 мільйони гривень — можна придбати квартиру або будинок, інвестувати в будівництво чи частково погасити житловий кредит.

Якщо ж учасники програми не використовують заброньовані кошти за 60 днів, їх повернуть на рахунок оператора й спрямують іншим заявникам у черзі. У такому разі звернення на бронювання можна буде подати знову, але доведеться наново ставати в чергу й за потреби чекати фінансування.

Важливо, що використати свій ваучер переселенці з ТОТ мають протягом пʼяти років. Рівно стільки вони також не можуть відчужувати куплене за ним житло — продавати, дарувати, обмінювати тощо.

Скільки коштів є у держави на фінансування ваучерів

Наразі в уряді на “Житло для ВПО з ТОТ” за програмою “єВідновлення” передбачили 6,6 мільярдів гривень. Цього має вистачити орієнтовно для 3,3 тисяч родин, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях.

“Водночас ми розуміємо, що потреба значно більша. Тому послідовно працюємо над тим, щоб залучати додаткове фінансування і розширювати програму – щоб якнайбільше українців отримали можливість придбати власне житло”, – зауважив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Нагадаємо, усю корисну інформацію щодо компенсацій за зруйноване житло й житлових ваучерів, зокрема, журналісти Вільного Радіо зібрали в посібнику.