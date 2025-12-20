15 років за ґратами проведе 50-річний слюсар, який наводив КАБи на позиції ЗСУ під Краматорськом (деталі)

Підтримайте Вільне Радіо
Слідчі СБУ з’ясували, що 50-річний слюсар, який працював на одному з краматорських заводів, виявляв позиції, звідки ЗСУ вели вогонь реактивною артилерією, та наводив на українську техніку удари російських керованих авіабомб. Чоловіка визнали винним у суді — наступні 15 років він проведе у в’язниці.
Про вирок розповіли в пресслужбі СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Правоохоронці вважають, що фігурант входив до агентурної мережі ФСБ, яку ліквідували у два етапи:
Загалом затримали сімох підозрюваних. Слюсаря, за даними слідства, завербував його брат, який проживає в Росії — саме через нього ФСБ запропонувала співпрацю з окупантами.
“Після вербування агент обходив місцевість, фіксував на камеру та передавав координати пунктів зосередження особового складу й важкого озброєння”, — стверджують в пресслужбі СБУ.
Зібрані дані чоловік, за версією слідства, надсилав брату через месенджер, а той передавав інформацію куратору з ФСБ.
Провину чоловіка у шпигунстві на користь російської спецслужби довели в суді. Його визнали винним за статтею “державна зрада” та засудили до 15 років позбавлення волі.
Брату засудженого повідомили про підозру, однак суд над ним ще не відбувся — він переховується на території Росії.
Нагадаємо, нещодавно журналісти Вільного Радіо розповідали про схожий випадок. Тоді суд визнав винним мешканця Краматорська, який передавав російській стороні інформацію про розташування українських військових і техніки. Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.