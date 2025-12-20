15 років за ґратами проведе 50-річний слюсар, який наводив КАБи на позиції ЗСУ під Краматорськом (деталі)

15 років за ґратами проведе 50-річний слюсар, який наводив КАБи на позиції ЗСУ під Краматорськом. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Слідчі СБУ з’ясували, що 50-річний слюсар, який працював на одному з краматорських заводів, виявляв позиції, звідки ЗСУ вели вогонь реактивною артилерією, та наводив на українську техніку удари російських керованих авіабомб. Чоловіка визнали винним у суді — наступні 15 років він проведе у в’язниці.

Про вирок розповіли в пресслужбі СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Правоохоронці вважають, що фігурант входив до агентурної мережі ФСБ, яку ліквідували у два етапи:

першу групу викрили у грудні 2022 року;

другу — у квітні 2023 року.

Загалом затримали сімох підозрюваних. Слюсаря, за даними слідства, завербував його брат, який проживає в Росії — саме через нього ФСБ запропонувала співпрацю з окупантами.

“Після вербування агент обходив місцевість, фіксував на камеру та передавав координати пунктів зосередження особового складу й важкого озброєння”, — стверджують в пресслужбі СБУ.

Зібрані дані чоловік, за версією слідства, надсилав брату через месенджер, а той передавав інформацію куратору з ФСБ.

Провину чоловіка у шпигунстві на користь російської спецслужби довели в суді. Його визнали винним за статтею “державна зрада” та засудили до 15 років позбавлення волі.

Брату засудженого повідомили про підозру, однак суд над ним ще не відбувся — він переховується на території Росії.

Нагадаємо, нещодавно журналісти Вільного Радіо розповідали про схожий випадок. Тоді суд визнав винним мешканця Краматорська, який передавав російській стороні інформацію про розташування українських військових і техніки. Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.