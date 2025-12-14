Рішення суду. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Суд визнав винним мешканця Краматорська, який передавав російській стороні інформацію про розташування українських військових і техніки. Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розповідаємо деталі справи.

Про це йдеться у вироку Дніпровський районний суд Дніпропетровської області. Ім’я обвинуваченого оприлюднили на сайті “Судова влада”.

Що встановив суд

У матеріалах справи йдеться про уродженця села Зоря на Донеччині. До затримання він працював ковалем на Новокраматорському машинобудівному заводі, раніше судимостей не мав.

За даними слідства, чоловік не пізніше травня 2022 року приєднався до агентурної мережі, яка діяла на території Донецької та Луганської областей і працювала в інтересах Російської Федерації. Андрій Б збирав і передавав інформацію про переміщення та точне розташування підрозділів і техніки Збройних сил України.

Для зв’язку використовували месенджери Telegram та Zangi. Зокрема, у жовтні 2022 року обвинувачений надсилав скріншоти з карт із позначками позицій українських військових у районах Краматорська, Дружківки та Семенівки. Частина повідомлень стосувалася місць, де, за даними слідства, могли перебувати установки HIMARS.

У березні 2023 року Андрій Б. також уточнював інформацію про місця запусків ракет поблизу промислових об’єктів у Краматорську.

Позиція обвинуваченого

У суді чоловік провину не визнав. Він стверджував, що не співпрацював із представниками Росії, а спілкувався лише з рідним братом, який живе та працює в РФ. За словами обвинуваченого, він нібито ділився побутовими новинами та інформацією з відкритих джерел, а позначки на картах не стосувалися військових об’єктів. Чоловік також заявляв, що справу проти нього сфабрикували, і просив суд його виправдати.

Рішення суду

Суд не погодився з цією версією. Оцінивши всі докази, він дійшов висновку, що дії чоловіка були умисними, послідовними та спрямованими на допомогу Росії в підривній діяльності проти України.

Після дослідження всіх обставин справи суд визнав чоловіка винним у державній зраді та відправив за ґрати на 15 років. Крім того, в нього конфіскують усе майно.

До строку відбування покарання зарахують попереднє ув’язнення з квітня 2023 року.

До цього моменту чоловік залишатиметься під вартою. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів з моменту його оголошення, тобто з 9 грудня.

