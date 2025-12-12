Колишній поліцейський із Донеччини, якого підозрюють у державній зраді. Фото: Донецька обласна прокуратура

На початку повномасштабного вторгнення чоловік нібито виїхав на тимчасово окуповану територію регіону, де отримав псевдопосаду в так званих “правоохоронних органах ДНР”. Він також міг служити в спецпідрозділі бойовиків, що бере безпосередню участь у бойових діях.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, у 2022 році співробітник Волноваського районного відділу поліції виїхав із підконтрольного Покровська до вже окупованої Волновахи. Там після співбесіди нібито обійняв псевдопосаду “дільничного уповноваженого поліції Волноваського відділу МВС ДНР”.

Отримавши призначення, фігурант міг неодноразово проводити зустрічі з місцевими жителями й співпрацювати з підконтрольними окупаційній владі медіа. Також він, імовірно, служив у лавах оперативно-тактичного бойового з’єднання псевдореспубліки “Каскад”. Це угруповання бойовиків, зокрема, штурмувало Азовсталь і брало участь у боях за Урожайне.

У травні 2025 року ймовірного зрадника призначили на псевдопосаду заступника начальника відділу “Волноваський” з охорони громадського порядку МВС Росії.

Підозрюваного звільнили з українських правоохоронних органів і оголосили в розшук. Йому інкримінують державну зраду, здійснену в умовах воєнного стану. Максимальне покарання за статтею — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

