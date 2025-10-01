Слідчі ідентифікували дев’ятьох псевдоправоохоронців т.зв “ДНР”. Серед них є ті, хто брав участь в штурмі “Азовсталі”

"Азовсталь". Ілюстративне фото: "Метінвест"

Дев’ятьох мешканців ТОТ Донеччини підозрюють в колабораціонізмі, ще чотирьох — додатково у держзраді. За даними прокуратури, вони обійняли посади у так званій “МВС “ДНР”. Серед них є й ті, хто брав участь в штурмах “Азовсталі”.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

Там кажуть, що четверо жителів тимчасово загарбаної частини Донецької області обійняли псевдопосади в так званому “МВС “ДНР”. Вони сприяли встановленню окупаційного режиму, а ще брали участь в боях проти Сил оборони у 2022-му — під час захоплення Маріупольського та Волноваського районів.

“У складі формувань “каскад”та “тайфун” штурмували меткомбінат “Азовсталь”, будували інженерні споруди та переправи для забезпечення пересування техніки росіян. За спротив українським захисникам їх “нагородили” фейковими відзнаками. Також псевдополіцейські проводили фільтраційні заходи серед цивільного населення й під виглядом обшуків житла масово грабували вцілілі помешкання маріупольців”, — стверджують у прокуратурі.

Ще п’ятеро — працівники незаконних силових та адміністративних структур. Серед них:

“посадовець управління з питань міграції”;

“дільничний поліції”;

“помічник чергового штабу райвідділу МВС РФ”;

“державний митний інспектор донецької митниці РФ”;

“керівник управління федеральної служби судових приставів “ДНР”.

Деякі з підозрюваних, кажуть у відомстві, колишні українські правоохоронці. Вони, ймовірно, контролюють переміщення громадян через незаконно встановлені кордони, патрулюють вулиці та допомагають придушувати проукраїнські настрої серед місцевих мешканців.

Нині дев’ятьом псевдоправоохоронцям оголосили підозру за фактами колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Чотирьом з них додатково інкримінують державну зраду (ч. ч. 1, 2 ст. 111 КК України). Їх оголосили у розшук.

Нагадаємо, Яна К. з Покровська передавала російським спецслужбам дані про пересування українських військових, місця їхнього проживання та наслідки обстрілів. За зраду держави вона проведе до 15 років у вʼязниці, а її майно заберуть.