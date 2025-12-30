15 років замість 6, якщо спіймають: суд заочно змінив вирок екс-очільнику села на Донеччині за організацію “виборів” окупантів

Суд. Ілюстративне фото: Pexels

6 років в’язниці — недостатнє покарання за організацію “виборів депутатів народної ради ДНР”. Так вирішив Дніпровський апеляційний суд. І заочно збільшив термін жителю Волноваському району до 15 років за гратами. Апеляцію подавав прокурор, незгодний з попереднім вироком “секретарю виборчої дільниці”. Розповідаємо, за що засудили уродженця Донеччини.

Про вирок журналісти Вільного Радіо дізнались з Єдиного державного реєстру судових рішень. Ім’я засудженого опублікували на порталі “Судова влада”.

За даними слідства, навесні 2023 року Євген Обуховський обійняв посаду “секретаря дільничної комісії № 949” у Валер`янівці Волноваського району. Та згодом, з 30 серпня по 10 вересня, взяв участь у проведенні т. зв. “виборів депутатів народної ради ДНР”. Рахував бюлетені, підписував протокол з результатами голосування.

Тоді за результатами псевдовиборів “до народної ради ДНР” представники “Виборчої комісії ДНР” оголосили, що за партію “Єдина Росія” проголосовали 78,03 % виборців, а в подальшому обрали голову т. зв. “ДНР” та сформували т. зв. “парламент ДНР”.

21 серпня 2025 року Чечелівський райсуд у Дніпрі визнав чоловіка винним в участі в організації та проведенні незаконних виборів та референдумів на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28 ККУ ч. 5 ст. 111-1) та призначив 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На 11 років заборонив працювати в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

На цей вирок прокурор подав апеляційну скаргу, просячи суд застосувати більш суворе покарання, посилаючись на “неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м`якості”.

Дніпровський апеляційний суд погодився з прокурором і збільшив термін покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. На 15 років засудженому заборонили і обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, пов`язаних з публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих наданням адміністративно-господарських функцій.

“Вирок підлягає скасуванню відповідно до ст. 409, 413, 414 КПК України через неправильне застосування норм матеріального права та невідповідність покарання тяжкості вчинених діянь”, — йдеться у вироку апеляційного суду.

Обтяжуючі обставини замінили з “ст. 67 КК України, “вчинення кримінального правопорушення в період воєнного стану” у попередньому вироку на “п. 11 ст. 67 КК України, “вчинення злочину з використанням умов воєнного стану”.

Засуджений може оскаржити цей вирок через Верховний Суд протягом трьох місяців з моменту отримання копії вироку.

За даними з російських реєстрів, чоловік з таким самим ПІБ, як у засудженого за організацію псевдовиборів, до лютого 2024 року очолював село Валер’янівка в окупації. А в медіа окупантів також зазначають, що чоловік брав участь і в псевдореферендумі за створення т. зв. “ДНР” у 2014 році.

Щодо дружини Обуховського — Анни — також триває судовий розгляд, її підозрюють у пропаганді у закладах освіти (ч. 3 ст. 111-1 ККУ). За даними слідства, жінка очолила в окупації Валер’янівську школу. Наступне засідання у її справі призначене на 2 січня 2026 року.

Нагадаємо, колишньому працівнику ДСНС з Донеччини заочно присудили 15 років тюрми за те, що став “міністром” при окупаційній владі.