Рішення суду. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Уродженця Донеччини, який працював у ДСНС, а після окупації частини регіону очолив так зване “Міністерство з надзвичайних ситуацій ДНР”, заочно засудили до 15 років тюрми. Суд визнав його винним у колабораційній діяльності та співпраці з державою-агресоркою.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Слідство з’ясувало, що чоловік добровільно погодився обійняти керівну псевдопосаду в окупаційній адміністрації. Він очолив так зване “Міністерство надзвичайних справ” невизнаної республіки.

На цій “посаді” фігурант:

організовував роботу незаконного “міністерства”,

координував підпорядковані підрозділи,

виконував вказівки окупаційної влади,

публічно підтримував дії РФ та окупаційного режиму.

Фактично чоловік став частиною системи управління, яку Росія вибудувала на окупованій території, і сприяв її функціонуванню.

Доказами в суді були зокрема:

публічні заяви та інтерв’ю обвинуваченого,

відео та фото, де він представляє себе як керівника “МНС ДНР”,

документи окупаційних органів,

дані з відкритих джерел, які підтверджують його “посаду” та діяльність.

Експертизи та матеріали слідства підтвердили, що саме ця людина обіймала керівну псевдопосаду в структурі окупаційної влади.

На сайті “Судова влада” зазначають, що йдеться про Юрія К. А на ресурсі “Миротворець” пишуть, що 40-річний чоловік є уродженцем селища Новотроїцьке Волноваського району Донеччини, який після окупації частини регіону добровільно перейшов на бік російських сил.

До початку війни чоловік працював у системі ДСНС України — він обіймав посаду командира відділення 94-ї державної пожежно-рятувальної частини 11-го пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Донецькій області.

Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності та співпраці з державою-агресоркою. Йому заочно призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією майна та забороною обіймати посади в органах влади.

Строк покарання рахуватимуть з моменту фактичного затримання засудженого.

Вирок винесли 11 грудня 2025 року. Протягом місяця від цієї дати засуджений може оскаржити вердикт суддів в апеляційному порядку.

Раніше ми писали, що уродженця Кальчика, якого окупанти призначили “директором” місцевого елеватора, засудили до 11 років.