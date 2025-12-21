Підтримайте Вільне Радіо
Уродженця Донеччини, який працював у ДСНС, а після окупації частини регіону очолив так зване “Міністерство з надзвичайних ситуацій ДНР”, заочно засудили до 15 років тюрми. Суд визнав його винним у колабораційній діяльності та співпраці з державою-агресоркою.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.
Слідство з’ясувало, що чоловік добровільно погодився обійняти керівну псевдопосаду в окупаційній адміністрації. Він очолив так зване “Міністерство надзвичайних справ” невизнаної республіки.
На цій “посаді” фігурант:
Фактично чоловік став частиною системи управління, яку Росія вибудувала на окупованій території, і сприяв її функціонуванню.
Доказами в суді були зокрема:
Експертизи та матеріали слідства підтвердили, що саме ця людина обіймала керівну псевдопосаду в структурі окупаційної влади.
На сайті “Судова влада” зазначають, що йдеться про Юрія К. А на ресурсі “Миротворець” пишуть, що 40-річний чоловік є уродженцем селища Новотроїцьке Волноваського району Донеччини, який після окупації частини регіону добровільно перейшов на бік російських сил.
До початку війни чоловік працював у системі ДСНС України — він обіймав посаду командира відділення 94-ї державної пожежно-рятувальної частини 11-го пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Донецькій області.
Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності та співпраці з державою-агресоркою. Йому заочно призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією майна та забороною обіймати посади в органах влади.
Строк покарання рахуватимуть з моменту фактичного затримання засудженого.
Вирок винесли 11 грудня 2025 року. Протягом місяця від цієї дати засуджений може оскаржити вердикт суддів в апеляційному порядку.
Раніше ми писали, що уродженця Кальчика, якого окупанти призначили “директором” місцевого елеватора, засудили до 11 років.