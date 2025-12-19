Підтримати
Уродженець Кальчика, якого окупанти призначили “директором” місцевого елеватора, засудили до 11 років

Валерія Пащенко
Суд визнав винним уродженця села Кальчик на Донеччині у співпраці з окупаційною адміністрацією та передачі матеріальних ресурсів Кальчицького елеватора. Чоловікові присудили 11 років ув’язнення, конфіскацію майна та позбавлення права обіймати посади у державних структурах на 15 років.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із судового реєстру.

Не пізніше 7 липня 2022 року на тимчасово окупованій території села Кальчик окупаційна адміністрація створила так звану “Державну бюджетну установу “Кальчицький елеватор” на місці вже існуючого підприємства.

26 вересня 2023 року одного з місцевих чоловіків призначили “директором” елеватора й дали йому “повноваження” діяти від імені підприємства. Відтоді він почав впроваджувати рішення окупаційної адміністрації та організовувати роботу підприємства на тимчасово окупованій території.

Чоловік використовував матеріально-технічну базу філії АТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” “Кальчицький елеватор”, яка залишалася під його контролем. Слідство встановило, що псевдопосадовець передав окупантам усі матеріальні ресурси підприємства: будівлі, обладнання, рухоме та нерухоме майно та продовольчу сировину. Це допомогло окупантам зміцнити контроль над територією та уникнути контролю українських органів.

У справі також зазначили, що елеватор виступав замовником двох державних контрактів сукупно на 893 486 рублів. 1 жовтня 2024 року слідчі зафіксували на сайті Єдиної інформаційної системи дані про контракти підприємства з компанією “Энергосбыт Донецк” від 16 лютого та 7 грудня 2024 року. В усіх документах підпис директора належав уродженцю Кальчика.

Чоловіка повідомили про час і місце судових засідань через офіційні повістки, публікації в газетах “Урядовий кур’єр”, “Голос України” та на сайті суду. Проте до суду фігурант не з’явився. Попри це, його визнали винним за ч. 1 ст. 111-2 КК України “Пособництво державі-агресору”, адже доказів проти чоловіка було достатньо.

У підсумку уродженець Кальчика отримав 11 років ув’язнення, конфіскацію всього майна та позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, управління та місцевого самоврядування, пов’язані з публічними послугами та організаційно-господарською діяльністю на 15 років. 

Своє покарання засуджений почне відбувати, щойно його вдасться затримати.

