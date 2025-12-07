Фігурант. Фото: "Миротворець"

Організував “школу операторів безпілотників”, ремонтував бойові дрони, збирав гроші та передавав техніку підрозділам РФ. Житель Єнакієвого з початком відкритого вторгнення став на бік російської армії. Він максимально сприяв окупантам та навіть організовував збори для армії. За пособництво державі-агресорці його засудили до 12 років тюрми.

Про це йдеться у вироку Солом’янського районного суду Києва.

Судили фігунта заочно, адже після окупації він залишився в рідному місті і всіляко сприяв росіянам.

Слідчі встановили, що уродженець Єнакієвого після відкритого російського вторгнення вирішив підтримувати війська країни-агресорки.

За версією слідства, чоловік:

створив і вів кілька каналів та сторінок у соцмережах, де публікував відео й дописи на підтримку російської армії,

збирав гроші “на фронт” і давав реквізити російського банку,

купував і ремонтував дрони, щоб передавати їх російським військовим,

навчав операторів БПЛА: облаштував приміщення, де проводив заняття з керування FPV-дронами,

готував для військових РФ обладнання та запчастини,

проводив заняття з тактичної медицини для бійців Росгвардії.

Слідчі долучили відео, на яких фігурант особисто передає безпілотники російським військовим, показує навчання операторів та демонструє придбане обладнання. На деяких записах самі російські військові дякують йому за допомогу.

Двоє людей, які знали чоловіка до відкритої війни, впізнали його на відео. Портретна експертиза підтвердила: на кадрах зі “школи дронів” і на сторінках у соцмережах — одна й та сама людина.

За даними із сайту “Судова влада України”, обвинуваченим є Денис С.

На порталі “Миротворець” про Дениса пишуть, що він добровільно пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією та відкрито підтримував ідеологію “руського миру”. Також адміністрував проросійські ютьюб- та телеграм-канали “Русский дом” і “Донбасс порожняк не гонит”.

Також там є чимало скриншотів, які слугують доказами його співпраці з окупантами. До прикладу, світлини російських військових з технікою, яку він їм передав.

Скриншот із сторінки в соцмережах фігуранта

Також є скриншот із пропагандистського каналу, де він розповідає про напрацювання у сфері БПЛА.

Скриншот із пропагандистських каналів

На своїй сторінці в забороненій в Україні соцмережі “ВКонтакте” чоловік робив репост допису привітання Володимира Путіна від бійця армії РФ. Від себе він додав “Наши”.

Скриншот із сторінки в соцмережах фігуранта

Обвинувачений проігнорував усі виклики слідчих і суду. Оголошення про виклики публікували у всеукраїнських медіа, на сайті Офісу генпрокурора та на порталах судової влади. СБУ встановила, що він досі живе в Єнакієвому, тому виїхати до підконтрольної українській владі території та з’явитися на суд він не міг або не хотів. Його інтереси в суді представляв адвокат.

У підсумку суд призначив чоловікові 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та 15 років заборони обіймати державні посади. Крім того, чоловік має компенсувати витрати на експертизу.

Строк покарання почне відлік, коли правоохоронці фактично затримають засудженого.

Вирок ухвалили 26 листопада 2025 року. Його можна оскаржити протягом 30 днів.

