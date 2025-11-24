Підтримати
Правоохоронці ідентифікували шістьох чоловіків, які могли катувати цивільних на ТОТ Донеччини (деталі справи)

Богдан Комаровський
Правоохоронці обвинувачують шістьох чоловіків, які належать до незаконних формувань так званої “ДНР” в катуванні цивільних на ТОТ Донеччини. Вони, ймовірно, застосовували фізичні та психологічні тортури до місцевих жителів за проукраїнську позицію. 

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області. 

У матеріалах справи фігурують загалом шість людей, які можуть бути причетними до катувань цивільних на тимчасово окупованій частині Донецької області:

  • начальник “військової комендатури народної міліції “ДНР” у Макіївці та трьох його підлеглих;
  • двоє колишніх псевдоочільників “Макіївської виправної колонії”. 

Як стверджують у прокуратурі, обвинувачені застосовували насильство щодо цивільних, яких незаконно утримували та перевозили до захопленої адмінбудівлі. Фігуранти застосовували фізичні тортури та психологічний тиск щодо чоловіків з проукраїнською позицією. 

“Потерпілих били руками, ногами та гумовими кийками, тримали у кайданках. Одного з них ставили обличчям до стіни та стріляли з вогнепальної зброї у повітря, імітуючи страту. Люди знаходились у підвальних приміщеннях без базових умов для перебування. Через декілька днів потерпілих відпускали додому”, — йдеться у справі. 

Слідчим також вдалося встановити сімох бранців, яких ставленики окупантів підозрювали у “шпигунстві” та “замаху на конституційний лад “ДНР”. Їх утримували у перенаселеному бараку разом із 50 іншими людьми. 

“Громадян годували непридатними для вживання продуктами, зокрема, кашею, покритою комбіжиром, з курячими кістками та перевареною протухлою рибою й хробаками, що призводило до стрімкої втрати ваги. Питну воду та опалення забезпечували переважно родичі ув’язнених. 

Затриманим забороняли лежати на ліжках з ранку до вечора, обмежували гігієнічні потреби, примушували до принизливих дій, зокрема співати гімн квазіреспубліки. Одного з них, за наказом “керівництва”, били протягом кількох годин, вигадуючи для цього підстави”, — кажуть у прокуратурі. 

Там уточнили, що вже скерували до суду обвинувальні акти стосовно зазначених представників окупаційних структур. Їм закидають жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою людей (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Максимальне покарання — до 12 років позбавлення волі. 

