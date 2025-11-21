Тетяна Ч. під час роботи в російській системі освіти. Фото з російських джерел

Соборний районний суд міста Дніпра заочно засудив педагогиню з Маріуполя Тетяну Ч. до трьох років позбавлення волі за колабораційну діяльність. Під час окупації Маріуполя жінка стала директоркою одного з інститутів перейменованого росіянами Приазовського державного технічного університету.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Verdictum.

Згідно з матеріалами справи, педагогиня працювала у Приазовському державному технічному університеті до повномасштабного вторгнення. Вона влаштувалася туди у вересні 1997 року на посаду асистента.

На офіційному сайті закладу освіти йдеться, що у 2017 році жінка обіймала посаду заступниці декана економічного факультету й була доцентом кафедри економіки підприємств цього університету. Її звільнили за власним бажанням 4 липня 2022 року, коли університет працював в евакуації.

Після окупації Маріуполя у травні 2022 року Тетяна Ч. залишилася у місті й пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією.

Представники так званої “ДНР” створили на базі Приазовського державного технічного університету “Приазовський державний технічний університет Міністерства освіти й науки Росії”. Фігурантці справи Тетяні Ч. запропонували посаду директорки “Учбово-наукового інституту економіки й менеджменту” нелегітимного закладу освіти — вона погодилась та увійшла до його “вченої ради”.

Під час своєї роботи засуджена інтегрувала в освітній процес російські стандарти та законодавство, усунувши вимоги української системи освіти. Вона впроваджує програми, спрямовані на прославляння так званої “ДНР” та Росії, а також на заперечення української мови, культури й історії. Згідно з позицією суду, це створювало середовище, яке формує в студентів російський світогляд і культивує ворожість до України.

На своїй посаді засуджена відповідає за управління всією діяльністю підрозділу: організацію навчального процесу, кадрову роботу, затвердження індивідуальних планів кафедр, методичну й виховну роботу, підбір персоналу, профорієнтацію студентів, затвердження графіків роботи та повне виконання освітніх програм. Все — згідно з російськими стандартами та наказами.

Сторона обвинувачення вважає, що описані дії підпадають під статтю ч. 3 ст. 111-1 ККУ — колабораційна діяльність, пов’язана з впровадженням стандартів освіти країни-агресора.

Тетяну Ч. викликали до суду, зокрема публікували відповідне оголошення у газеті “Урядовий кур’єр”, однак вона не приїхала. Її судили заочно.

Суд визнав фігурантку винною у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 ККУ) та засудив її до трьох років в’язниці — найдовше можливе ув’язнення. Водночас після відбування покарання у тюрмі жінка не матиме права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом 10 років.

Жінка перебуває у розшуку з січня 2024 року. Відбуття покарання рахуватимуть з моменту фактичного затримання. Протягом 30 днів засуджена може подати апеляцію.

Нагадаємо, керівника псевдоустанови “Багатофункціональний центр надання державних і муніципальних послуг “ДНР” підозрюють у пособництві Росії. За даними слідства, він допомагав окупантам проводити вибори на ТОТ Донеччини. Ймовірно, йдеться про Олександра Крупінця.