Знищена будівля у Добропіллі. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Профільна комісія міської військової адміністрації опрацювала 210 заяв на компенсацію за зруйноване житло в Добропільській громаді. За підсумками засідання житлові сертифікати отримають 157 заявників, однак дев’ятьом відмовили, а ще 44 заявки — призупинили. Публікуємо перелік адрес, які увійшли до позитивного рішення комісії.

Інформацію про компенсації журналісти Вільного Радіо отримали з офіційного рішення комісії від 3 липня 2026 року. Документ оприлюднили на офіційному сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Мешканцям нерухомості за наступними адресами 3 липня погодили компенсації:

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 18;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 21;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 28;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 40;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 44;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 46;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 26;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 30;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 16;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 26;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 30;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 34;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 37;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 39;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 41;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 7;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 21;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 31;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 6;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 21;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 29;

місто Добропілля, вулиця Гагаріна, будинок 28;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 30;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 34;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 33;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 21;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 25;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 29;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 109;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 115;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 127;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 29;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 35;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 22;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 25;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 26;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 36;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 20;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 1;

приватні будинки у населених пунктах: м. Добропілля, м. Білицьке, сел. Світле, сел. Водянське, с. Новий Донбас, с. Вірівка;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 20;

селище Світле, вулиця Перемоги, будинок 7.

25 сертифікатів видали після дистанційного обстеження, а ще 132 — на підставі технічних звітів.

Водночас дев’ять заяв відхилили: комісія зазначила, що причиною є невідповідність наданих даних. 44 заяви призупинили для пошуку додаткової інформації.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації у Добропільській громаді пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, у програмі “Громада Вами опікується”, яка діє в Добропільській громаді, переглянули фінансування двох напрямків соціальної підтримки: для людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, заклали понад удвічі більше грошей. Втім, бюджет на одноразову підтримку літніх жителів громади — скоротили.