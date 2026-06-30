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У програмі “Громада Вами опікується”, яка діє в Добропільській громаді, переглянули фінансування двох напрямків соціальної підтримки: для людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, заклали понад удвічі більше грошей. Втім, бюджет на одноразову підтримку літніх жителів громади — скоротили.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Добропільської міської військової адміністрації №3169, який датується 26 червня. Документ доступний на офіційному сайті ВА.

Так, за напрямком соціального захисту громадян, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, фінансування зросло на 240 тисяч гривень і тепер становить 450 тисяч гривень на весь 2026 рік. Йдеться про матеріальну допомогу окремим категоріям мешканців, зокрема людям, які зазнали поранення внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, онкохворим і тяжкохворим громадянам.

Кількість отримувачів допомоги серед “чорнобильців” зросла на 16 людей та досягла 30. Саме зростанням кількості контингенту пояснили збільшення фінансування заходу: на звітну дату всі заплановані раніше 210 тисяч гривень вже були використані.

Додаткові кошти на підтримку людей, які постраждали через наслідки чорнобильської катастрофи, взяли з напрямку одноразової матеріальної допомоги літнім людям у складних життєвих обставинах: його скоротили на 240 тисяч гривень — до 390.

Тепер на 2026 рік гроші передбачені для 39 отримувачів цієї допомоги. На звітну дату з цього напрямку витратили всього 30 тис.грн — по 10 тис. для трьох заявників.

Нагадаємо, в Добропільській громаді продовжує діяти комплексна програма підтримки мешканців “Громада Вами опікується”. Це місцева ініціатива, яка передбачає грошову допомогу жителям громади, зокрема тим, хто постраждав через війну, опинився у складних життєвих обставинах або вимушено виїхав з території громади. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, як звернутися за допомогою та хто саме може це зробити.