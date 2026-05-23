Добропілля. Фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Добропільській громаді продовжує діяти комплексна програма підтримки мешканців “Громада Вами опікується”. Це місцева ініціатива, яка передбачає грошову допомогу жителям громади, зокрема тим, хто постраждав через війну, опинився у складних життєвих обставинах або вимушено виїхав з території громади.

Про роботу програми та виплати у 2026 році журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на інформаційний запит Добропільської міської військової адміністрації.

Програма передбачає надання адресної фінансової підтримки різним категоріям населення — зокрема військовослужбовцям та їхнім родинам, мешканцям громади, людям похилого віку. Скористатися нею можуть не лише ті, хто проживає на території громади, а й жителі, які евакуювалися в інші регіони України, але залишаються зареєстрованими в Добропіллі.

Згідно з даними громади, станом на травень 2026 року на реалізацію програми спрямували понад 1,9 млн грн з місцевого бюджету.

Найбільший обсяг фінансування в межах програми спрямований на підтримку військовослужбовців та їхніх родин.

Зокрема, передбачена щорічна допомога важкопораненим військовим — до 50 000 грн, а також виплата ветеранам війни до Дня Захисників і Захисниць України — 10 000 грн. Військовослужбовці, звільнені з полону, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 50 000 грн.

Для сімей загиблих захисників передбачені виплати на поховання та спорудження пам’ятника — до 50 000 грн на кожен із цих напрямів. Родинам зниклих безвісти за особливих обставин надають 25 000 грн підтримки. Дітям загиблих військових і зниклих безвісти до Дня Захисників і Захисниць України виплачують по 5 000 грн.

Окремо передбачено відшкодування вартості санаторно-курортного лікування для ветеранів та членів їхніх сімей — до 18 000 грн, а також допомогу на забезпечення іпотечного кредитування для придбання житла — до 200 000 грн.

Програма також охоплює цивільних мешканців, які постраждали внаслідок збройної агресії. Цивільні, зокрема з числа ВПО, які повернулися з полону, можуть отримати разову допомогу до 150 000 грн.

Передбачена підтримка і для соціально вразливих категорій. Людям, які зазнали поранень від вибухонебезпечних предметів, онкохворим, тяжкохворим, а також ліквідаторам аварії на ЧАЕС виплачують до 15 000 грн на рік.

Людям віком від 65 років та людям з інвалідністю I і II груп, які перебувають у складних життєвих обставинах, передбачено допомогу до 5 000 грн, а у разі термінового оперативного втручання — до 10 000 грн. Громадянам, яким виповнилося 100 і більше років, призначається щомісячна стипендія в розмірі 2 000 грн.

Малозабезпечені сім’ї з дітьми можуть отримати до 5 000 грн, а багатодітні родини та сім’ї з дітьми з інвалідністю — до 10 000 грн. У разі смерті мешканця громади внаслідок нещасного випадку (зокрема через обстріл) людині, яка здійснила поховання, виплачують до 10 000 грн.

Для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб передбачена додаткова підтримка. У разі втрати державної допомоги на проживання через перевищення допустимого рівня доходів надається разова виплата до 6 000 грн. Крім того, вразливим ВПО, які фактично проживають у будинках із пічним опаленням, компенсують витрати на придбання твердого палива — до 10 000 грн. Заяви на цей вид допомоги приймаються з 15 жовтня до 15 квітня.

Куди звертатися та які документи потрібні

Щоб отримати допомогу в межах програми “Громада Вами опікується”, необхідно подати заяву та пакет документів до Управління соціального захисту населення Добропільської міської ради.

Подати документи можна:

особисто (у паперовій формі);

поштою;

в електронному вигляді (скан-копії на офіційну електронну адресу управління).

Якщо заявник звертається особисто, потрібно надати оригінали документів — фахівці зроблять і завірять копії на місці. У разі подання поштою або електронно копії мають бути засвідчені заявником: із написом “Згідно з оригіналом”, підписом, зазначенням ПІБ та дати.

Базовий пакет документів:

заява на ім’я голови комісії;

копія паспорта (або посвідки);

витяг із реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

довідка ВПО (за наявності);

довідка з банку з реквізитами рахунку у форматі IBAN;

згода на обробку персональних даних.

Залежно від виду допомоги додатково подаються документи, що підтверджують підстави для виплати: відповідні посвідчення (УБД, особи з інвалідністю, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо), медичні довідки (зокрема форма № 027/о), акти МСЕК, довідки про обставини травми, свідоцтва про народження чи шлюб, витяги з реєстрів, а також фінансові документи (чеки, квитанції, договори, акти виконаних робіт).

Рішення про надання допомоги та її розмір ухвалює спеціальна комісія.

Заяви розглядають протягом 10 робочих днів із моменту подання повного пакета документів.

Нагадаємо, у Дніпрі частково відремонтують будівлю, призначену для проживання переселенців із Добропілля. Оновити ліве крило чотириповерхового будинку планують до 1 червня.