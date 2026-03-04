Будинок, який придбала Добропільська МВА для переселенців у Дніпрі. Фото: скриншот Google Maps

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Комунальне підприємство з Добропілля шукає будівельників, які зроблять ремонт частини будівлі, де проживають переселенці. Оновити планують ліве крило чотириповерхового приміщення.

Про заплановані роботи журналісти Вільного Радіо дізнались на платформі електронних закупівель Prozorro.

Раніше Добропільська громада купила два будинки у Дніпрі для тимчасового розміщення переселенців. Втім заселяти туди людей наразі не готові — потрібен ремонт.

Кошти планують виділити з місцевого бюджету — очікувана вартість робіт становить 6,4 мільйона гривень з ПДВ. Завершити ремонт підрядник має до 1 червня 2026 року.

Роботи стосуються лівого крила чотириповерхової будівлі у Дніпрі, яка слугуватиме тимчасовим житлом для внутрішньо переміщених осіб.

Відповідно до технічної документації, спочатку у приміщеннях проведуть демонтажні роботи. Робітники мають зняти підвісні стелі, розібрати гіпсокартонні перегородки, демонтувати двері разом із коробками, прибрати частину старої штукатурки та підлогового покриття.

Після цього заплановане зведення нових перегородок з ізоляцією, монтаж стель, підготовка дверних прорізів та встановлення нових дверей.

Стіни у приміщеннях мають вирівняти, зашпаклювати та пофарбувати. В окремих кімнатах проєкт передбачає облицювання керамічною плиткою. На підлозі підрядник має виконати гідроізоляцію, облаштувати стяжку та покласти плитку або лінолеум. Також планують встановити плінтуси й пороги.

Окремо у кошторисі прописали закупівлю необхідного до ванних кімнат та кухонь: унітази, мийки, змішувачі та крани. Крім того, у приміщеннях мають з’явитися поручні та настінні вказівники.

Передбачені й сантехнічні роботи: прокладання труб водопостачання та каналізації з подальшим підключенням до наявних мереж. На кожному поверсі електрики мають встановити щитки, змонтувати розетки й вимикачі, прокласти кабелі та облаштувати електропроводку.

Після завершення всіх етапів підрядник повинен вивезти будівельне сміття.

Наразі представники влади шукають виконавців для ремонту. Пропозиції від учасників прийматимуть до 10 березня 2026 року (до 23:00). До 7 березня можна оскаржити умови закупівлі. Торги стартуватимуть від максимальної суми — 6,4 млн грн. Але на аукціоні фірми-виконавці можуть торгуватись в меншу сторону. Тоді бюджет зекономлять.

Раніше ми розповідали, що Центр надання соціальних послуг Селидівської міськради майже рік облаштовує заклад для переселенців у Миколаївці. За цей час оголосили близько 20 закупівель на загальну суму 10,3 мільйона гривень. Проте сума не остаточна — попереду капремонт другого корпусу будівлі.