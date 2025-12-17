Будинок, який придбала Добропільська МВА для переселенців у Дніпрі. Фото: скріншот Google Maps

Добропільська громада уклала два договори на купівлю нерухомості у Дніпрі для тимчасового розміщення переселенців. Загальна сума угод — понад 31 млн грн. Через обстріли на території громади припинили роботу всі місця тимчасового перебування для ВПО, а потреба в житлі для евакуйованих залишається актуальною.

Звіти про придбання нерухомості для громади журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro. Додаткові деталі редакції надали у Добропільській міській військовій адміністрації.

Відповідно до однієї з угод придбали чотириповерхову адміністративно-торгову будівлю загальною площею 1 088 м² за адресою провулок Універсальний, 6 за 15 млн грн. А окремо докупили нежитлові приміщення у тій же будівлі трохи більше ніж за 16 млн грн.

Нерухомість купили за кошти міського бюджету для тимчасового розміщення переселенців з Добропільської громади. Для цього внесли зміни до бюджету громади у відповідному розпорядженні.

Як уточнюють в адміністрації на питання Вільного Радіо, раніше в громаді діяли три місця тимчасового перебування для ВПО. Там люди могли не лише переночувати, а й отримати соціальні послуги — гуманітарну та юридичну допомогу, підтримку з працевлаштуванням, оформлення дітей до шкіл і садочків.

Однак через загострення ситуації в області всі ці прихистки припинили роботу. У лютому 2024 року два з них закрилися через значні пошкодження після обстрілів. У червні 2025 року через постійну небезпеку перестав працювати й останній прихисток — у Білицькому.

Наразі в Дніпрі як ВПО зареєстровані майже 5 тисяч мешканців Добропільської громади. Через це й ухвалили рішення придбати нерухомість саме там — для тимчасового проживання евакуйованих.

У ВА додали, що будівлю планують перепланувати та переобладнати. Остаточне рішення щодо використання ухвалять після отримання дозволів і погоджень від відповідних служб та зміни цільового призначення приміщень.

Питання землі під об’єктами, уточнюють посадовці, має технічний характер і це будуть врегульовувати у співпраці з владою Дніпра.

До речі, міська влада Добропілля заплатила близько 350 доларів за квадратний метр. За підрахунками журналістів медіа “Наші гроші”, це суттєво нижче від середньої вартості житла на вторинному ринку Дніпра. Відповідно до оголошень, ціна “квадрата” у місті зазвичай коливається від 660 до 1170 доларів, залежно від району.

