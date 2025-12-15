У Краматорській громаді планують відновити резервуар чистої води: для чого це потрібно і що відомо про підрядника

Подача води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Провести роботи мають на насосній станції у селищі Біленькому. Нині тамтешній резервуар чистої води перебуває в критичному стані через зношеність. Його хочуть відновити, аби створити додаткове джерело водопостачання для Краматорська на випадок аварій. Утім, до підрядника, якому роботи доручили напряму, виникають питання.

Про запланований ремонт журналісти Вільного Радіо дізналися на платформі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з документами закупівлі, після обстеження резервуара та прилеглих споруд представники компанії “Вода Донбасу” виявили, що в ньому накопичилося багато мулу, а стіни й підлогу вкрили тріщини, які призводять до підтікання. Також вони помітили, що трубопроводи пошкоджені корозією, а колодязі не працюють справно через зношеність.

Такий стан резервуара може призвести до тривалих відключень води в Краматорську, адже в міста не буде резервного джерела водопостачання на випадок аварій. Щоб цього уникнути, у компанії “Вода Донбасу” замовили аварійно-відновлювальні роботи, які включатимуть очищення резервуара, монтаж нових сталевих трубопроводів, проведення гідроізоляції тощо.

Провести ремонт без торгів доручили будівельно-торговій компанії “Технобуд-плюс”. Рішення укласти договір напряму замовники обґрунтували необхідністю почати роботи якнайскоріше. Завершити їх підрядник має до 28 лютого 2026 року, за що йому планують заплатити понад 16,2 мільйона гривень із обласного бюджету.

Зауважимо, що це не перша співпраця “Води Донбасу” з компанією “Технобуд-плюс”. За даними аналітичної системи YouControl, остання менш ніж за півтора року свого існування отримала 12 замовлень — усі від комунального підприємства. Більшість із них включала торги, утім, конкуренція за деякими могла бути лише умовною. Зокрема, медіа звертали увагу, що в нині зареєстрованої у Слов’янську компанії були зв’язки з іншими учасниками закупівель, ба більше — її номер телефону збігався з номером замовника.

Раніше ми розповідали, що “Вода Донбасу” шукала підрядника, який проведе капітальний ремонт і реконструкцію Білянської насосної станції. Як пізніше виявили журналісти Вільного Радіо, тоді замовлення теж дісталося компанії “Технобуд-плюс”. Вона запропонувала зробити ремонт на близько 1,8 мільйона гривень дешевше від очікуваної вартості.