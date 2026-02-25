Заклад для літніх ВПО на базі Центру надання соціальних послуг Селидівської міськради. Фото: Департамент соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації

Майже рік Центр надання соціальних послуг Селидівської міськради облаштовує заклад для вимушених переселенців у селищі Миколаївка. За цей час для нього оголосили близько 20 закупівель. Наразі витрати сягнули 10,3 мільйона гривень, проте сума не остаточна — попереду капремонт другого корпусу будівлі.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували всі закупівлі на розробку документації, будівництво та ремонт закладу стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання літніх переселенців на вул. Незалежності, 10, які замовляв Центр соцпослуг Селидівської міськради через платформу Prozorro. На які роботи витрачають кошти з бюджету громади і як змінюється сума деяких із них — читайте в матеріалі.

Які роботи проводили в першому спальному корпусі закладу для ВПО та скільки за них заплатили

Приводити до ладу орендовані будівлі для розміщення переселенців почали в березні 2025 року. Тоді Центр надання соціальних послуг Селидівської міськради оприлюднив договір на складання дефектного акту та кошторисної документації для поточного ремонту спального корпусу Літера А. Документи підрядник повинен був розробити до 2 квітня 2025 року. Початково за послугу мали сплатити 96 тисяч гривень із місцевого бюджету. Проте пізніше ця сума зросла майже вдвічі — до 184,7 тисяч.

Сам тендер на ремонт спального корпусу оголосили вже 17 квітня 2025 року. Там запланували кілька видів робіт — демонтажні, внутрішні сантехнічні та електроосвітлювальні. Також вирішили купити устаткування: посудомийні машини, бойлери тощо. Загалом на це в громаді були готові витратити майже 8 мільйонів гривень, однак після торгів і внесених змін вартість вдалося зменшити до 5,6 мільйона.

Утім, пізніше Центру надання соціальних послуг довелося повернутися до ціни, більш наближеної до початкової, — ремонт потребував додаткових витрат. Так, на додачу до попереднього з підрядником уклали ще один договір на 1,3 мільйона гривень, про що прозвітували 18 грудня 2025 року. Ще у майже 132,8 тисяч бюджету обійшовся технічний (з коригуванням) і авторський (з коригуванням) нагляд за роботами.

Уже після початку поточного ремонту корпусу заклад вирішили зробити доступнішим, відремонтувавши ґанок і встановивши пандуси. Спершу за це мали сплатити майже 1,2 мільйона гривень, але пізніше договір переуклали на меншу суму — близько 1,1 мільйона. Додатково близько 116,7 тисяч гривень у Центрі витратили на проєктно-кошторисну документацію, а також технічний та авторський нагляд.

Ще майже в 390 тисяч гривень обійшлися проєкт із монтажу автоматичної системи пожежної сигналізації і сам монтаж. Тобто загалом вартість робіт для спального корпусу Літери А склала близько 8,9 мільйона гривень.

У скільки може обійтися місцевому бюджету другий спальний корпус закладу для ВПО

Оголосивши про відкриття першого відділення прихистку в Миколаївці, яке розрахували для 35 літніх переселенців, у Селидівський МВА також повідомили про плани реконструювати ще дві будівлі в 2026 році. І вже 17 лютого 2026 року Центр надання соціальних послуг опублікував тендер на капітальний ремонт спального корпусу Літера Б.

Роботи, зокрема, включають заміну покрівлі й покриття підлоги, встановлення дверей і пластикових вікон, модернізацію водопостачання, опалення, ліфтів, обладнання кухні й пральні. Також планують утеплити фасади, провести гідроізоляцію фундаменту й благоустрій території.

Загалом на капітальний ремонт цього спального корпусу готові виділити в понад три рази більше коштів, ніж на перший загалом — 31,6 мільйона гривень. Чи зменшиться ця сума, стане відомо після оголошення переможця торгів. А поки що витрати за роботи в Літері Б становлять 966 тисяч гривень, адже саме стільки за розробку проєктно-кошторисної документації для капремонту корпусу виділили з бюджету минулого року.

Які ще роботи замовляли за цією адресою

Крім грошей на роботи для окремих спальних корпусів закладу, з місцевого бюджету також виділяли кошти на загальні послуги для будівель за адресою. Три з них на суму в 374,1 тисячі гривень замовили й мали завершити минулого року:

топографо-геодезичні послуги — такі роботи необхідні для точного визначення меж земельної ділянки, її площі та координат, а також створення топографічних планів, що є обов’язковим етапом перед початком проєктування, будівництва або реконструкції;

нестандартне приєднання до електричних систем розподілу “під ключ”. Зазвичай цей термін включає весь комплекс робіт — від проєктування до підключення до мереж. А “нестандартне приєднання” може означати, що об’єкту потрібна значна потужність або він розташований далеко від існуючих мереж, тому треба встановлювати трансформатор чи прокладати окрему лінію;

складання документації щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (тобто на місцевості). Це означає фізичне визначення точних координат ділянки та закріплення їх межовими знаками. Це необхідно для того, щоб офіційно зареєструвати права на землю або привести документи у відповідність до законодавства.

У січні цього року Центр надання соціальних послуг також уклав договір на проєктно-кошторисну документацію щодо реконструкції зовнішніх електромереж. Її вирішили провести, бо дозволену електропотужність для будівель за адресою збільшили. Розробити документи підрядник має до кінця березня 2026 року. За це йому вирішили заплатити 49,5 тисячі гривень, тобто нині сума загальних робіт становить 423,7 тисяч.

Раніше ми писали, що у 2026 році Селидівська громада планує спрямувати 29 мільйонів гривень на проєкти для вимушених переселенців. Їх мають реалізувати в Березівці й Миколаївці на Одещині.