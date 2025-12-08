Один зі входів до Центру надання соціальних послуг Селидівської міської ради в селищі Миколаївка. Ілюстративне фото: Департамент соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації

Центр надання соціальних послуг Селидівської міськради замовив капітальний ремонт ґанку та входів до прихистку на Одещині. Це вже друга спроба установи зробити приміщення для літніх переселенців доступнішим — минулий договір довелося розірвати через помилку.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендерів, розміщених на платформі публічних закупівель Prozorro.

Уперше облаштувати доступ до одного зі спальних корпусів прихистку в селищі Миколаївка на Одещині вирішили 19 листопада 2025 року. Тоді на оновлення ґанку, ремонт входів і облаштування підйомника для безперешкодного доступу маломобільних переселенців до будівлі вирішили виділити майже 1,2 мільйона гривень із місцевого бюджету.

Договір про ремонт без торгів уклали з одеською ФОП Маргаритою Подручною. Згідно з умовами, підрядниця мала почати роботи за два дні після підписання, проте 25 листопада 2025 року угоду розірвали за згодою сторін. Причина — помилка в кошторисі, складеному підприємицею.

Повторну закупівлю на ці ж роботи оприлюднили 5 грудня 2025 року. Без торгів договір знову уклали з Маргаритою Подручною, але вартість ремонту знизили на понад 100 тисяч гривень, імовірно, через зміни в розрахунках.

Після підготовчих робіт ґанок мають викласти бетонними плитами, облаштувати його східцями з фігурним торцем і тактильною плиткою для людей із порушенням зору. Також там планують встановити металеву огорожу й змонтувати спеціальну площадку вантажопідйомністю 250 кілограмів для маломобільних переселенців.

Завершити роботи в прихистку мають до кінця року.

Нагадаємо, наприкінці листопада в селищі Миколаївка запрацювало перше відділення прихистку для літніх переселенців на базі Центру надання соціальних послуг Селидівської міської ради. Нині воно розраховане на 35 людей, але після завершенням будівництва зможе прийняти більше ВПО.