Комунальна установа “Центр надання соціальних послуг” Селидівської міськради замовила капітальний ремонт ганку та входів до будівлі в смт Миколаївка на Одещині. Йдеться про корпус, який орендують для тимчасового розміщення переселенців із Донеччини.

Про це журналісти Вільного Радіо дізнались з документів у системі Prozorro.

Що саме планують відремонтувати?

За документацією, відремонтувати мають два входи до спального корпусу “Літера А”, де живуть переселенці з Донеччини. Будівля розташована за адресою: Одеська область, Березівський район, смт Миколаївка, вул. Незалежності, 10.

Підрядник має оновити ганок, відремонтувати сходи, ганок, навіс над входом, поручні, вхідні двері та дверні блоки, майданчик перед дверима та встановити пандуси.

На ці роботи заклали 1 198 882 грн.

Виконавця для робіт обрали без тендеру.

Договір підписали 19 листопада, а виконавець повинен завершити роботи до кінця 2025 року.

Що відомо про виконавця?

Підряд отримала ФОП Подручна Маргарита Сергіївна з Одеси.

За даними аналітичної системи YouControl підприємниця працює з 2023 року та спеціалізується на будівельних роботах.

За весь час роботи підприємиця декларувала доходи лише в 2023 році. Тоді вона заробила понад 2,7 млн грн. Всі кошти з державних закупівель.

