Комунальна установа “Центр надання соціальних послуг” Селидівської міської ради шукає кейтеринг, який годуватиме 35 його мешканців. Установа діє для постійного та тимчасового проживання літніх людей та людей з інвалідністю, вона наразі функціонує у селищі Миколаївка, що в Одеській області. Від підрядника очікують щоденної доставки свіжих готових страв, приготованих за складеним замовником меню. Термін надання послуг — до кінця 2025 року.

Цей тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

За ці послуги закладу харчування замовник готовий заплатити до 556 704 гривень, однак підряд повинна отримати найдешевша пропозиція, яка відповідатиме вимогам.

Центр надання соціальних послуг склав двотижневе меню, яке містить по чотири прийоми їжі в день (сніданок, обід, полуденок і вечеря). Згідно з цим документом, заклад харчування, який переможе в аукціоні, повинен буде готувати мешканцям прихистку різні види гарячих страв, зокрема супи й каші з м’ясом та рибою, випічку, різні види напоїв, а також постачати інші продукти.

Кейтерингу забороняють привозити страви, з моменту приготування яких минуло понад дві години. Окрім цього, виконавцю не можна зберігати готові страви більше чотирьох годин у холодильній камері, а також розігрівати їх повторно. До комунальної установи перші та другі страви потрібно привозити з температурою 60°-70°.

Оплатити послуги у повному обсязі комунальна установа планує після їх повного надання, тобто вже у 2026 році. Авансів замовник не пропонує.

Пропозиції від підрядників приймають до кінця доби 3 листопада. Аукціон почнеться об 11:49 4 листопада.

