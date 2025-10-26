Рулонні штори. Ілюстративне фото: "Алсер"

Влада Маріуполя продовжує закуповувати матеріали, яким планують обладнати приміщення для ВПО у чотирьох містах України. Цього разу їм знадобилися рулонні штори. Їхню загальну вартість з монтажем посадовці оцінили в понад 960 тисяч гривень. Скільки закуплять цим коштом — розповідаємо далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із тендеру на сайті Prozorro.

За документами, опікуватися замовленням довірили КЗ “Маріупольський міський соціальний гуртожиток”. Вони мають підшукати постачальника, який зможе доставити та встановити рулонні штори в приміщеннях для ВПО.

Найбільше такого устаткування потрібно в Дніпрі, однак ролети поїдуть й у Кропивницький, Запоріжжя та Київ. Послуги та товар загалом оцінили у 966 тисяч гривень — грошей вистачить на 723 штуки.

Усього в переліку дев’ять видів рулонних штор, зокрема:

ролета міні 620*1350 мм;

ролета міні 620*1460 мм;

рулонна штора “день-ніч” відкритого типу 1200х2000 мм;

рулонна штора “день-ніч” відкритого типу 1200*1360 мм;

рулонна штора “день-ніч” відкритого типу 800*1900 мм;

рулонна штора “день-ніч” відкритого типу 1250*2000 мм;

рулонна штора “день-ніч” відкритого типу 950*2000 мм;

рулонна штора “день-ніч” відкритого типу 2100*1350 мм;

рулонна штора “день-ніч” відкритого типу 1850*1460 мм.

Вони матимуть сіро-кремовий або ж світло-бежевий відтінки, а склад тканини — поліестер. У комплекті також йтимуть кріплення, самі ролети й механізм.

Наразі посадовці очікують охочих відгукнутися на цю пропозицію, однак сподіваються отримати товар до 15 грудня 2025-го.

Нагадаємо, влада Маріуполя запустить пілотний проєкт з будівництва житла з соціальною орендою для ВПО. Перший такий квартал має з’явитися у Білій Церкві, однак згодом географію хочуть розширити й на інші міста України. Поки посадовці збирають заявки від охочих, аби зрозуміти попит.