На Одещині запрацював прихисток для переселенців старшого віку з Донецької області

У селищі Миколаївка, яке розташоване в Одеській області, запрацювало перше відділення прихистку для літніх переселенців із Донецької області. Воно працює на базі комунальної установи “Центр надання соціальних послуг” Селидівської міської ради та розраховане на 35 людей. Втім, із завершенням всіх етапів будівництва прихисток зможе прийняти більше ВПО.

Про відкриття відділення повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.

“Центр створений для забезпечення якісного догляду та підтримки людей похилого віку, які евакуювались з Донецької області та потребують постійного догляду. Перше відділення розраховано на 35 осіб. У 2026 році заплановано реконструкцію ще двох будівель та встановлення укриттів”, — стверджують у Селидівській міській ВА.

Там зазначили, що після завершення всіх етапів будівництва відділення зможе прийняти приблизно 100 переселенців старшого віку, які опинилися у складних у складних життєвих обставинах через війну.

Селидівська міська ВА втілює проєкт за підтримки Донецької та Одеської обласних державних адміністрацій.

Центр надання соціальних послуг — це не перша комунальна установа громади, яку евакуювали до Миколаївки. Від літа 2024 року там працює Селидівська центральна міська лікарня.

Нагадаємо, раніше у листопаді комунальна установа “Центр надання соціальних послуг” Селидівської міськради замовила капітальний ремонт ґанку та входів до будівлі в смт Миколаївка на Одещині. Йдеться про корпус, який орендують для тимчасового розміщення переселенців із Донеччини.